Başkan Erdoğan: Tercih değil zorunluluk

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21 Nisan 2022 Perşembe 14:12:00 - Güncelleme:21 Nisan 2022 Perşembe 14:14:00

Başkan Erdoğan: Güçlü deniz kuvvetine sahip olmamız tercih değil zorunluluktur

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mavi Vatan 2022 Tatbikatı'nda konuştu. Erdoğan, "Dünyanın en köklü ordu geleneğine sahip bir millet olarak daima vatan müdafaasını koruyoruz. Güçlü Deniz Kuvvetlerine sahip olmamız bir tercih değil, zorunluluktur" dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Devlet Konukevi'nden Mavi Vatan Tatbikatı'na canlı bağlantı ile katıldı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de 11 Nisan'da eş zamanlı başlatılan 'Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, Marmaris'te başladı. Başkan Erdoğan tatbikatta önemli açıklamalarda bulundu.

Gece gündüz görev başında olan kahraman askerlerimizin varlığı geleceğimizin en büyük teminatıdır. Mavi Vatan 2022 tatbikatı da hem harekata hazırlık eğitimlerini tamamlamak, hem de milli silahlarımızın etkinliğini test etmek amacıyla 11 Nisan'dan beri devam etmektedir.

Vatan savunmasına en yüksek katkıyı vermeye özel önem veriyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olan Türkiye'nin güçlü bir deniz kuvvetine sahip olması tercih değil zorunluluktur. Bunun için deniz kuvvetlerimizi sürekli geliştirmeye, hazır halde tutmaya özel önem veriyoruz. Bölgesinin ve dünyanın en güçlü ordusu olana kadar bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz.

YÜZ BİNLERCE CANI KURTARDIK

Bizim ordularımız insani operasyonları da yürüten bir ordudur. Deniz kuvvetlerimiz ve sahil güvenliğimizle yüz binlerce canı karanlık sularda ölmekten kurtardık.

Kahraman askerlerimiz Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonlarında önemli bir görev yürütüyor. Bu vesile ile Pençe-Kilit harekatında şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

BİR ÇOK İLK GERÇEKLEŞECEK

Yerli ve milli silah sistemlerinin kullanıldığı tatbikatta ilk defa insansız hava aracı (İHA) 'Aksungur' ile Mam-L atışı yapılacak. Toplam 45 deniz ve hava unsurunun da katıldığı tatbikatı, Milli Savunma Bakanı Akar da TCG Kemalreis Fırkateyni'nden takip ediyor.

Seçkin Gözlemci Günü'nü 15 ülkenin ateşesi de takip edecek. Bakan Hulusi Akar'ın bulunduğu fırkateyn, TCG Salihreis Fırkateyni'nden 19 pare top atışı ile selamlanacak ardından tatbikat kapsamındaki senaryolar gerçekleştirilecek.

Etiketler : ERDOĞAN BAŞKAN ERDOĞAN Pençe-Kilit Harekatı
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