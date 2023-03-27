Başkan Erdoğan: Görevlerimizin bilincindeyiz
Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da depremzedelerle beraber iftar yaptı. Başkan Erdoğan, Adıyaman iftar programının ardından açıklamalarda bulundu.
Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da depremzedelerle beraber iftar yaptı.
Başkan Erdoğan, Adıyaman iftar programında konuştu
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Milletimizin ve Adıyamanlı vatandaşlarımızın bir kez daha başı sağ olsun.
Belediyelerimiz, vakıflarımız, hayırseverlerimiz ve gönüllülerimizle birlikte buruk bir ramazan geçirmemeniz için canla başla çalışacaklar.
Neredeyse yarım asırdır siyaset yoluyla ülkeye ve millete hizmet için ter döken bir kardeşiniz olarak sizlere karşı görevlerimizin bilincindeyiz.
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