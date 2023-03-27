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27 Mart 2023 Pazartesi 20:39:00 - Güncelleme:27 Mart 2023 Pazartesi 20:39:00

Başkan Erdoğan: Görevlerimizin bilincindeyiz

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Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da depremzedelerle beraber iftar yaptı. Başkan Erdoğan, Adıyaman iftar programının ardından açıklamalarda bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da depremzedelerle beraber iftar yaptı.

Başkan Erdoğan, Adıyaman iftar programında konuştu

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Milletimizin ve Adıyamanlı vatandaşlarımızın bir kez daha başı sağ olsun.

Belediyelerimiz, vakıflarımız, hayırseverlerimiz ve gönüllülerimizle birlikte buruk bir ramazan geçirmemeniz için canla başla çalışacaklar.

Neredeyse yarım asırdır siyaset yoluyla ülkeye ve millete hizmet için ter döken bir kardeşiniz olarak sizlere karşı görevlerimizin bilincindeyiz.

Etiketler : başkan erdoğan adıyaman deprem depremzede iftar

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