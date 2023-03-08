08 Mart 2023 Çarşamba 17:14:00 - Güncelleme:08 Mart 2023 Çarşamba 17:14:00
Başkan Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü
Kaynak: AA
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Başkan Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 1,5 saat sürdü.
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