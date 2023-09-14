14 Eylül 2023 Perşembe 17:51:00 - Güncelleme:14 Eylül 2023 Perşembe 17:51:00
Başkan Erdoğan: Ekonomimizi tahrip kampanyalarını akamete uğratacağız
Başkan Erdoğan, “Gençlik Buluşması” programında konuştu. Önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Son yıllarda ekonomi ve sosyal yapımızı tahrip üzerinden yürütülen kampanyaları akamete uğratacağız." dedi.
Başkan Erdoğan, Külliye'de "Gençlik Buluşması" programında konuştu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;Gençlerimize tepeden bakarak onları yönlendirebileceğini zanneden siyasilere şahit olduk.Gençlerimizi küresel bir bataklığın içine çekmeye çalışanların oyununu bozduk.Mensubu olduğumuz milletin kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Bu değerlerle bağları kalmayan bir fert ağaçtan kopan bir yaprak gibi esen rüzgarın önünde savrulmaya ve nihayetinde yok olup gitmeye mahkumdur. Milletimizi başka türlü alt edemeyeceğini görenlerin uzunca bir süredir değerlerimize saldırması bu yüzdendir.Çanakkale'den Milli Mücadeleye kadar, her cephede vatanını ve namusunu kurtarmak için canını dişine takarak mücadele eden milletimiz, bedellerin en büyüğünü ödemiştir.Son yıllarda ekonomi ve sosyal yapımızı tahrip üzerinden yürütülen kampanyaları akamete uğratacağız.Vesayetin sinsi oyunlarından PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin kanlı saldırılarına kadar sayısız oyunu bozduk.
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