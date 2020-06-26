Başkan Erdoğan, gençlerle buluşacak
Başkan Erdoğan, bugün saat 16.30'da sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya gelecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Haziran Cuma günü sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya gelecek.
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın, bugün 16.30'da gençlerle video konferans yöntemiyle bir buluşma gerçekleştireceği bilgisi verildi.
Söz konusu yayın Başkan Erdoğan'ın YouTube kanalı, Facebook sayfası, Twitter ve Instagram hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek.
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