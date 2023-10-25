25 Ekim 2023 Çarşamba 15:39:00 - Güncelleme:25 Ekim 2023 Çarşamba 15:39:00
Başkan Erdoğan gençlerle bir araya geldi. Gençler Külliye girişinde Erdoğan'ı karşıladılar.
Başkan Erdoğan gençlerle bir araya geldi. Gençler Külliye girişinde Erdoğan'ı karşıladılar.
Başkan Erdoğan gençlerle bir araya geldi. Gençler Külliye girişinde Erdoğan'ı karşıladılar.
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