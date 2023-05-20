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20 Mayıs 2023 Cumartesi 09:31:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2023 Cumartesi 09:31:00

Başkan Erdoğan: Gençler, 28 Mayıs sonrası inşallah Türkiye Yüzyılı'nın inşasına da sizlerle birlikte başlayacağız

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından gençlere yönelik paylaşımında, "28 Mayıs'tan sonra inşallah Türkiye Yüzyılı'nın inşasına da sizlerle birlikte başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından gençlere yönelik paylaşımında, "Dipsiz karanlıklarda debelenenler umut veremez. Vizyonu, hayali, ideali, hedefi olmayanlar ufuk çizemez. Siyasi başarısızlıklarına sizleri de ortak etmek isteyenlerin yalanlarına, çizmeye çalıştıkları o karanlık tabloya lütfen aldırış etmeyin." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından "Sevgili genç kardeşlerim" diyerek başladığı paylaşımda Hazreti Mevlana'nın "Testinin içinde ne varsa, dışına da o sızar" sözlerini hatırlattı.

Erdoğan, paylaşımında, "Dipsiz karanlıklarda debelenenler umut veremez. Vizyonu, hayali, ideali, hedefi olmayanlar ufuk çizemez. Siyasi başarısızlıklarına sizleri de ortak etmek isteyenlerin yalanlarına, çizmeye çalıştıkları o karanlık tabloya lütfen aldırış etmeyin. Biz her zaman sizin yanınızdayız. 21 yıldır iktidardayız. Birçoğunuzla aynı yaştayız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu 21 yıl boyunca hiçbir gencin hayat tarzına müdahale etmediklerini kaydeden Erdoğan, kimsenin bir başkasının kılık kıyafetine, düşünce tarzına, beklentilerine, beğenilerine karışmasına da izin vermediklerini vurguladı.

Erdoğan, ülkeye kazandırdıkları nice eserin, yatırımın, projenin yanı sıra gençlerin fikirlerini rahatça ifade edebilmeleri, gençliklerini özgürce ve doyasıya yaşayabilmeleri için de var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün her türden sanat etkinliğinin rahatça düzenlenebildiği, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan, sporun, müziğin, bilimin, teknolojinin hiç olmadığı kadar hayatımızın içinde yer aldığı bir Türkiye'de yaşıyoruz. Sayısı 208'e çıkan üniversitelerimizle 96 teknopark, 316 tasarım merkezi, 1249 AR-GE merkezimizle hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyoruz. 1 milyonu aşkın gencimizin yarıştığı TEKNOFEST ile potansiyelinizi sergileyebileceğiniz, dünya ile rekabet edebileceğiniz platformlara sahibiz. Milli Teknoloji Hamlemiz sayesinde teknolojiyi sadece tüketen değil tasarlayan, geliştiren ve üreten bir ülke haline geliyoruz. Tüm bunları sizin için yaptık; sizlerin desteği, gayreti, alın ve fikir teriyle başardık. 28 Mayıs'tan sonra inşallah Türkiye Yüzyılı'nın inşasına da sizlerle birlikte başlayacağız."

Etiketler : recep tayyip erdoğan gençler teknoloji
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