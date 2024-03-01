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01 Mart 2024 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:01 Mart 2024 Cuma 15:30:00

Başkan Erdoğan: Gazze'de yaşananlar kesinlikle bir savaş değildir, bir soykırım girişimidir

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Başkan Erdoğan, "Gazze'de yaşananlar kesinlikle bir savaş değildir, bir soykırım girişimidir." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Turizmin başkenti Antalya'mız, forumla birlikte küresel diplomasinin kalbinin attığı merkezlerden birisi haline geliyor

Sadece dış politikada değil, her alanda ezberler bozuluyor. Gönül isterdi ki bu değişim insanlığın temel sorunlarına çözüm üretsin

Ülkeler arasındaki gelir adaletsizliği katlanarak artıyor. Savaşlar eskisinden çok daha kanlı ve yıkıcı geçiyor. Sömürgecilik yeni yöntemlerle devam ettiriliyor. İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı dünyada bir veba salgını gibi yayılıyor. 21'nci yüzyıl giderek bir buhranlar çağına dönüşmektedir

Yükselen İslam düşmanlığının hedef aldığı toplum kesimlerinin başında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız geliyor

Hiçbir hadiseyi görmezden gelme lüksümüz yoktur. Bu misyonun zorluğunun farkındayız

Tarih boyunca olduğu gibi bugün de jeopolitik rekabetin kıran kırana geçtiği bir coğrafyada yer aldığımızı asla unutmuyoruz. Sahada varlık göstermeden masada kazanım elde edilemeyeceğini de çok iyi biliyoruz

Türkiye, hem Batı hem Doğu ile kazan kazan temelinde ilişkiler kurabilen, hiçbir ayrım yapmadan mazluma el uzatan, bekası tehlikeye girdiğinde sahada her türlü tedbiri alabilen bir güç olarak öne çıkmaktadır

Türkiye bir başarı hikayesi yazdı. 5. nesil savaş uçağımız KAAN gökyüzünde

Hakkı haykırmaya, adaleti savunmaya devam edeceğiz. Dostlarımızın sayısını artıracağız

7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşanan barbarlığı ve katliamları hepimiz içimiz kanayarak takip ediyoruz. Gazze'de sadece çocuklar, kadınlar ve siviller canice katledilmedi, aynı zamanda milyarlarca insanın uluslararası siteme ve adalete olan inancı da yok edildi

Gazze'de yaşananlar kesinlikle bir savaş değil, soykırım girişimidir. Ana kucağındaki yavruları açlığa ve susuzluğa mahkûm eden, ambulansları bombalayan, gıda yardımı almak için sırada bekleyen sivilleri kalleşçe, onursuzca hedef alan bir barbarlıktan bahsediyorum

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Etiketler : recep tayyip erdoğan antalya diplomasi forumu açıklama
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