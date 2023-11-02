Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Astana'da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müslüman, Hristiyan veya Yahudi fark etmeksizin herkesin güvenliğini garanti altına alacak yeni mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz." şeklinde konuştu. İsrail-Filistin çatışmaları hakkında konuşan Erdoğan, "Türk dünyası olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz, önce ateşkese sonrasında kalıcı barışa giden yolu kolaylaştıracaktır. Uluslararası Barış Konferansı için zemin oluşturma çabalarımız sürüyor." dedi.

Gazze'ye şimdiye kadar 10 uçak dolusu insani yardım malzemesinin sevk edildiğini belirten Erdoğan, "Şartlar elverdikçe yenilerini göndermeye devam edeceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Azerbaycan vatan muharebesinin ardından Karabağ'da 30 yıldır süregelen işgale tamamen son verdi. Bu tarihi başarıdan büyük bir gurur ve sevinç duyuyoruz

7 Ekim'den beri şahit olduklarımızı mazur gösterecek, bu vahşeti anlatacak hiçbir kavram yoktur. Gazze'de tam 28 gündür insanlığa karşı suç işlenmektedir

Hazar doğalgazının Türkiye'ye ve Avrupa'ya taşınması hem Türk devletlerinin refahına hem de Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı yapacaktır