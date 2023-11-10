"Gazze'de bütün dünyanın gözü önünde bir insanlık suçu yaşanıyor"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Gazi Mustafa Kemal'in vasiyeti olan, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma mücadelesini, Milli Mücadele ruhuyla sürdürüyoruz. Cumhuriyetimizin yeni asrına "Türkiye Yüzyılı" adını işte bu anlayışla verdik

Türkiye, dün "Gardırop Atatürkçüleri", bugün de "Sosyal Medya Atatürkçüleri" olarak ifade edebileceğimiz kesimden çok çekmiştir. Kavramların, kişilerin ve hassasiyetlerin istismarı dışında hiçbir icraatları olmayan bu mirasyediler dün olduğu gibi bugün de sağa sola savruluyor.

Dillerinden Atatürk'ü ve cumhuriyeti düşürmeyenlerin geçtiğimiz bir asırda ülkemize neler kazandırdıkları, neler kaybettirdikleri milletimizin hafızasında mevcuttur

Cumhuriyetimizi siyasi, diplomatik, ekonomik ve askeri olarak tarihinin en güçlü seviyesine getirmek nasıl bize nasip olduysa inşallah Türkiye Yüzyılı'nın yükselişini de hep beraber göreceğiz

Maşeri vicdanın sesinden de aldığımız güçle, Gazze halkının evlerini ve topraklarını terk etmeme iradesine sonuna kadar destek vereceğiz

Vatanlarını, canlarını koruma mücadelesi veren Gazzeliler başta, tüm Filistin halkının can, mal güvenliği sağlanana kadar hakkı söylemekten vazgeçmeyeceğiz

Bu iki asırda devlet yıkılıp devlet kurulmamıştır. Sadece yönetim sistemiyle birlikte devletin adı değişmiştir

Tarihimize, medeniyetimize, kültürümüze sahip çıkmaz, mazimize bakış açımızın ufkunu bu şekilde koymazsak meydan derleme toplama insan topluluklarından oluşan nevzuhur bir devlet grubuna kalır

Filistin halkının binlerce yıldır yaşadığı toprakları zorla gasp edenler bunun üzerinde geçmişi 75 yılı ancak bulan ve meşruiyetini kendi faşistlikleriyle tartışmalı hale getirdiği bir devlet inşa etmeye çalışıyor. Bununla da yetinmiyor, ülkemiz topraklarını içeren vadedilmiş topraklar hezeyanıyla, nükleer silah kullanma tehditleriyle sabrımızı zorluyorlar

Avrupa Birliği ile ilişkilerde mesafe katedemememizin sebebi, bir kısım birlik üyesi ülkelerin Türkiye'ye aleni husumet içeren tavırlarıdır. Avrupa Birliği içine düştüğü stratejik körlükten kurtulma umudunu giderek yitirmektedir

Yargının iki kurumu arasındaki yetki tartışmasının çözüm yeri anayasadır, yasalardır. Ancak mevcut anayasamız ve yasalarımız, bu konuda yetersiz kalmaktadır

Özellikle enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığını çözmekte kararlıyız. Bu süreçte refahı aşınan dar ve orta gelirli kesimlerin kayıplarını telafi etmek boynumuzun borcudur

Ayrıntılar geliyor...