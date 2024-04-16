Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar: Putin Türkiye'ye geliyor
Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrası gazetecilerle sohbet etti. Rusya lider Putin'le görüştüğünü belirten Başkan Erdoğan, "Sayın Putin ile sık sık telefon görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye ziyareti ile ilgili henüz tarih netleşmedi." dedi. Irak ziyaretiyle de ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Irak ziyaretinde çok sayıda anlaşma imzalanacak." ifadesini kullandı. Öğretmen atamalarıyla ilgili müjde veren Başkan Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel hakkında "Sizden randevu istediği konuşuluyor" sorusu üzerine, "CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özel'e kapımız açık." dedi.
Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesinde basın mensuplarıyla fotoğraf çektirdi.Basın mensuplarıyla sohbet ederek, Ramazan Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, daha sonra gazetecilerle Külliye'nin seyir tepesine yürüdü.
SORU: Diplomasi trafiğiniz bayram sonrası bir hayli hareketli, gündeminizde neler var?
Mesela Tanzanya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelecek. Tanzanya, Afrika'nın önemli bir ülkesi. Bu nedenle onun Türkiye'ye gelişi çok çok önemli. Onlarla atacağımız adımlar diplomatik konuların yanında yatırımlar açısından da önemli fırsatları barındırıyor.
SORU: Önümüzdeki günlerde bir de Bağdat ziyaretiniz olacak. Hangi konular gündemde? Terörle mücadelede yeni aşama diyebilir miyiz?
Özellikle Irak tarafı bizim bu ziyaretimize çok önem veriyor. Bu ziyaretle birlikte Türkiye ve Irak olarak münasebetlerimizi farklı bir zemine oturtacağız. Ziyaretimizin gündem başlıklarının en önemlilerinden biri de su meselesi. Su konusunda bizden bazı talepleri oldu, bu konuları çalışıyoruz. Bu konuyu onlarla çözmenin gayreti içinde olacağız. Onlar da zaten bu işi çözelim istiyorlar. Adımlarımızı bu istikamette atacağız.
PUTİN'İN TÜRKİYE ZİYARETİ
SORU: Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'in bir ziyareti söz konusuydu, tarih netleşti mi?
Sayın Putin ile sık sık telefon görüşmeleri gerçekleştiriyoruz.Türkiye ziyareti ile ilgili henüz tarih netleşmedi. Bu konu da inanıyorum ki en kısa sürede netleşecektir."CHP'NİN GENEL BAŞKANI SAYIN ÖZEL'E KAPIMIZ AÇIK"
SORU: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sizden randevu istediği konuşuluyor. Bu talebe yanıtınız ne olur?
CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özel'e kapımız açık.Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz."ÖĞRETMENLERE ATAMA MÜJDESİ"
SORU: Öğretmen ataması söz konusu mu?
Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız.Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor.
#SONDURUM Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensupları ile sohbet etti, önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı, "Irak tarafı bizim bu ziyaretimize çok önem veriyor. Bu ziyaretle birlikte Türkiye ve Irak olarak münasebetlerimizi farklı bir zemine oturtacağız." dedi. pic.twitter.com/no5KOOHkrS— 24 TV (@yirmidorttv) April 16, 2024
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