16 Haziran 2023 Cuma 18:54:00 - Güncelleme:16 Haziran 2023 Cuma 18:54:00
Başkan Erdoğan, Galatasaray futbol takımı yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray futbol takımı yönetici, teknik heyet ve futbolcularını Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray futbol takımı yönetici, teknik heyet ve futbolcularını Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
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