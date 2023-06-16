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16 Haziran 2023 Cuma 18:54:00 - Güncelleme:16 Haziran 2023 Cuma 18:54:00

Başkan Erdoğan, Galatasaray futbol takımı yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray futbol takımı yönetici, teknik heyet ve futbolcularını Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray futbol takımı yönetici, teknik heyet ve futbolcularını Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Etiketler : galatasaray erdoğan süper lig
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