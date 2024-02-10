"Gabar'da günlük petrol üretimi 35 bin varili geçti"

Başkan Erdoğan: Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibarıyla 35 bin varili geçti
Başkan Erdoğan, "Muhalefetin burun kıvırdığı Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibarıyla 35 bin varili geçti." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'taki Madenci Anıtı'nda düzenlenen mitinginde konuştu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
Bizi kimse yolumuzdan alıkoyamaz. Türkiye Yüzyılı inşasını kimse engelleyemez
Kimse bize zincir vuramaz, önümüzü kesemez, hedeflerimize ulaşmaktan geri bırakamaz
"Her seçim öncesinde gaz buluyorlar" diyen çapsızlara aldırmadan, gafillere kulak asmadan, arama faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi 35 bin varili geçti. Hedefimiz 100 bin varile çıkarmak
Bugün Zonguldak'tan miting maratonumuzu başlatıyoruz. Yolumuza yarın Tekirdağ ile devam edeceğiz
(Muhalefet) Seçim kazanmak uğruna devletin bakanlıklarını ve stratejik kurumlarını pazarlık konusu yapacak kadar ihtiraslarının kurbanları oldular. Bu kirli plana sizinle beraber geçit vermedik
Şu madencilerimiz, şu sarı berelilerimiz, enkazların altından vatandaşlarımızı kurtarmak için adeta seferber oldular. Ben, bu madenci kardeşlerime şahsım, ailem, milletim adına tekrar teşekkür ediyorum
Bizim aynamız, referansımız işimizdir, hizmetlerimizdir, eserlerimizdir. Biz, meydanlarda kurusıkı atıp, bolca vaat dağıtıp göreve gelince bir daha oralara uğramayanlardan değiliz. Biz, bu millete hizmet için varız
Filyos Vadisi projesinin önemli bir parçası, 150 yıllık hayal olan Filyos Limanı'nı yapıp açmak biz nasip oldu
Hizmetlerin katlanarak devamı için 31 Mart seçimleri çok önemli
İşte, Zonguldak ilçe belediye başkan adayları...
Başkan Erdoğan, AK Parti Zonguldak ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.
AK Parti Alaplı Belediye Başkan Adayı Recep Ocak oldu
AK Parti Çaycuma Belediye Başkan Adayı Bünyamin Bostancı oldu
AK Parti Devrek Belediye Başkan Adayı Özcan Ulupınar oldu
AK Parti Ereğli Belediye Başkan Adayı İbrahim Sezer oldu
AK Parti Gökçebey Belediye Başkan Adayı Erkan Soner Kodaman oldu
AK Parti Kilimli Belediye Başkan Adayı Kamil Altun oldu
AK Parti Kozlu Belediye Başkan Adayı Ali Bektaş oldu
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