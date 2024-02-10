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"Gabar'da günlük petrol üretimi 35 bin varili geçti"
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10 Şubat 2024 Cumartesi 13:57:00 - Güncelleme:10 Şubat 2024 Cumartesi 13:57:00

Başkan Erdoğan: Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibarıyla 35 bin varili geçti

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Başkan Erdoğan, "Muhalefetin burun kıvırdığı Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibarıyla 35 bin varili geçti." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'taki Madenci Anıtı'nda düzenlenen mitinginde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Bizi kimse yolumuzdan alıkoyamaz. Türkiye Yüzyılı inşasını kimse engelleyemez

Kimse bize zincir vuramaz, önümüzü kesemez, hedeflerimize ulaşmaktan geri bırakamaz

"Her seçim öncesinde gaz buluyorlar" diyen çapsızlara aldırmadan, gafillere kulak asmadan, arama faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi 35 bin varili geçti. Hedefimiz 100 bin varile çıkarmak

Bugün Zonguldak'tan miting maratonumuzu başlatıyoruz. Yolumuza yarın Tekirdağ ile devam edeceğiz

(Muhalefet) Seçim kazanmak uğruna devletin bakanlıklarını ve stratejik kurumlarını pazarlık konusu yapacak kadar ihtiraslarının kurbanları oldular. Bu kirli plana sizinle beraber geçit vermedik

Şu madencilerimiz, şu sarı berelilerimiz, enkazların altından vatandaşlarımızı kurtarmak için adeta seferber oldular. Ben, bu madenci kardeşlerime şahsım, ailem, milletim adına tekrar teşekkür ediyorum

Bizim aynamız, referansımız işimizdir, hizmetlerimizdir, eserlerimizdir. Biz, meydanlarda kurusıkı atıp, bolca vaat dağıtıp göreve gelince bir daha oralara uğramayanlardan değiliz. Biz, bu millete hizmet için varız

Filyos Vadisi projesinin önemli bir parçası, 150 yıllık hayal olan Filyos Limanı'nı yapıp açmak biz nasip oldu

Hizmetlerin katlanarak devamı için 31 Mart seçimleri çok önemli

İşte, Zonguldak ilçe belediye başkan adayları...

Başkan Erdoğan, AK Parti Zonguldak ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

AK Parti Alaplı Belediye Başkan Adayı Recep Ocak oldu

AK Parti Çaycuma Belediye Başkan Adayı Bünyamin Bostancı oldu

AK Parti Devrek Belediye Başkan Adayı Özcan Ulupınar oldu

AK Parti Ereğli Belediye Başkan Adayı İbrahim Sezer oldu

AK Parti Gökçebey Belediye Başkan Adayı Erkan Soner Kodaman oldu

AK Parti Kilimli Belediye Başkan Adayı Kamil Altun oldu

AK Parti Kozlu Belediye Başkan Adayı Ali Bektaş oldu

Etiketler : recep tayyip erdoğan zonguldak madenci anıtı miting
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