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14 Kasım 2022 Pazartesi 20:07:00 - Güncelleme:14 Kasım 2022 Pazartesi 20:07:00

Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dönem başkanı Endonezya'nın ev sahipliğinde Bali'de yarın düzenlenecek 17'nci G20 Liderler Zirvesi'ne iştirak edecek.

Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri, yarın Endonezya'da bir araya gelecek. Başkan Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Bali adasına gitti. Zirve öncesinde diplomasi trafiğine başlayan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.

Bu seneki zirve, "Birlikte Toparlanma Daha Güçlü Toparlanma" ana teması altında icra edilecek.

İki gün sürecek G20 liderler zirvesine Endonezya'nın Bali adası ev sahipliği yapıyor.

Başkan Erdoğan'a zirvede eşi Emine Erdoğan da eşlik ediyor.

Heyette Dışişleri, Milli Savunma, Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman Bakanları, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti sözcüleri ile Savunma Sanayii Başkanı da yer alıyor.

Başkan Erdoğan, zirve öncesinde, ev sahibi Endonezya'nın Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.

Zirvede; Rusya-Ukrayna savaşı, gıda ve enerji güvenliği, salgın sonrası küresel enflasyon sorunu ve resesyon tehdidi ana başlıklar olacak. Başkan Erdoğan, zirvenin ilk gününde gerçekleştirilecek sağlık oturumunda bir konuşma yapacak.

Ayrıca, birçok liderle de yüz yüze görüşecek.

Etiketler : Başkan Erdoğan Rusya-Ukrayna savaşı Milli Savunma msb
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