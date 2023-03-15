VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kremlin: Rusya ile ABD arasındaki ilişkiler kötü durumda
Depremlerin izlerinin silinmesi için devlet millet işbirliğiyle çalışmalar sürüyor
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
THY'nin Yunanistan'a yarın yapacağı tüm uçuşlar iptal edildi
"Türkiye Fintek Rehberi" yayımlandı
Askerlerinin şehrin merkezinde yaptığı tatbikat alay konusu oldu
Milletvekili adaylığı için kamudan istifa süreci yarın sona eriyor
LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin örnek sorular erişime açıldı
FIFA, 2025 ile 2030 yılları arasındaki milli maç takvimini açıkladı
Depremlerin vurduğu İskenderun'da yaralar sarılıyor
Avrupa temiz sanayisini büyütmek istiyor
Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
AB'den Türkiye dahil birçok ülkeden 18 yaşındaki gençlere ücretsiz tren bileti
Bakan Yanık'tan depremzede bebeklere "süt annelik" açıklaması
"Finlandiya'ya verdiğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz"
"Tahıl koridorunun 120 gün uzatılması talebiyle görüşmelere başladık"
"(Adıyaman) 160 kişilik ekibimiz 25 kilometre uzunluğundaki bir alanda arama faaliyetlerine devam ed...
Fahiş fiyatın tekrarı halinde ceza iki katına çıkacak
"Geçici işçi sorununu çözüyoruz, bu mesele tarihe karışacak"
IEA, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü yukarı yönlü revize etti
Avrupa Konseyi'nden "İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü" için mesaj
Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt ile görüştü
"Önce vatanım ve milletim diyen herkesle ortak bir zeminde buluşmanın yollarını arayacağız"
AFAD'dan 5 il için kuvvetli yağışların süreceği uyarısı
15 Mart 2023 Çarşamba 14:35:00 - Güncelleme:15 Mart 2023 Çarşamba 14:35:00

Başkan Erdoğan: Finlandiya'ya verdiğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili, "Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüşüp verdiğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO üyeliği konusuna değindi.

Erdoğan, "Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüşüp verdiğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz." dedi.

Cumhur İttifakı'nın genişleyip genişlemeyeceği sorusuna da yanıt veren Erdoğan, "Takip edin, gelişmeleri göreceksiniz, duyacaksınız" diye konuştu.

FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANI TÜRKİYE'YE GELİYOR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Niinistö, Erdoğan'ın daveti üzerine 16-17 Mart'ta Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

17 Mart Cuma günü İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Finlandiya ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Etiketler : recep tayyip erdoğan finlandiya nato

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX