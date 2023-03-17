Başkan Erdoğan, Finlandiyalı mevkidaşı Niinisto ile görüşecek
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, lider diplomasisine bugün de devam edecek. Erdoğan, Finlandiyalı mevkidaşı Niinisto ile Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmede ana gündem Finlandiya'nın NATO üyeliği olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak.
Liderler resmi törenin ardından baş başa görüşmeye geçecek. Görüşmede Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ele alınacak. Haziran 2022'de Madrid'de imzalanan 3'lü muhtıra kapsamındaki son durum değerlendirilecek.
Finlandiya'nın mutabakatta taahhüt ettiği konulara uyup uymadığı gözden geçirilecek.
Erdoğan-Niinisto görüşmesinde Türkiye-Finlandiya ilişkileri de konuşulacak. Ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler masaya yatırılacak.
İki devlet başkanı görüşmelerinin sonrasında ortak basın toplantısı yapacak.
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