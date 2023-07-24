Başkan Erdoğan, Filistinli mevkidaşını Ankara'da ağırlayacak
Kaynak: TRT Haber
Başkan Erdoğan, lider diplomasisini bu hafta da sürdürecek. Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yarın Ankara'da bir araya gelecek. Liderler, İsrail-Filistin ihtilafını görüşecek.
Hem ikili hem de bölgesel konular masada olacak. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı bir yıllık aradan sonra Ankara'da ağırlayacak.
BEŞTEPE'DE ERDOĞAN-ABBAS GÖRÜŞMESİ
Erdoğan, Filistinli mevkidaşını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak. Liderler törenin ardından baş başa ve heyetlerarası görüşmeler yapacak.
Ana gündem İsrail-Filistin ihtilafındaki son gelişmeler olacak. Bölgede iki devletli çözüm vizyonu doğrultusunda atılabilecek adımlar konuşulacak.
Erdoğan ve Abbas görüşmede Türkiye-Filistin ilişkilerini de ele alacak. İki ülke arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacaklarla ilgili fikir teatisinde bulunulacak. Ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası konular değerlendirilecek.
NETANYAHU'NUN ZİYARETİ SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE ERTELENDİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cuma günü gerçekleştireceği Türkiye ziyareti ise geçirdiği ameliyat nedeniyle ertelendi.
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