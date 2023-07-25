Başkan Erdoğan, Filistinli mevkidaşı Abbas'ı kabul edecek
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı kabul edecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler, güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.
Hem ikili hem de bölgesel konular masada olacak. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı bir yıllık aradan sonra Ankara'da ağırlayacak.
ERDOĞAN, ABBAS'I RESMİ TÖRENLE KARŞILAYACAK
Erdoğan, Filistinli mevkidaşını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak. Liderler törenin ardından baş başa ve heyetlerarası görüşmeler yapacak.
Ana gündem İsrail-Filistin ihtilafındaki son gelişmeler olacak. Bölgede iki devletli çözüm vizyonu doğrultusunda atılabilecek adımlar konuşulacak.
Erdoğan ve Abbas görüşmede Türkiye-Filistin ilişkilerini de ele alacak. İki ülke arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacaklarla ilgili fikir teatisinde bulunulacak. Ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası konular değerlendirilecek.
NETANYAHU'NUN ZİYARETİ SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE ERTELENDİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye ziyareti ise geçirdiği ameliyat nedeniyle ertelenmişti.
- Başkan Erdoğan, Filistinli mevkidaşı Abbas'ı kabul edecek
- Van'da silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
- Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
- Adana'da 5,5 büyüklüğünde deprem
- Skandalın yaşandığı yerin tahliyesine başlandı
- Başkan Erdoğan'ın duyurduğu KoopBakkal Projesi faaliyete geçti