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25 Temmuz 2023 Salı 09:53:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2023 Salı 09:53:00

Başkan Erdoğan, Filistinli mevkidaşı Abbas'ı kabul edecek

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı kabul edecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler, güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

Hem ikili hem de bölgesel konular masada olacak. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı bir yıllık aradan sonra Ankara'da ağırlayacak.

ERDOĞAN, ABBAS'I RESMİ TÖRENLE KARŞILAYACAK

Erdoğan, Filistinli mevkidaşını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak. Liderler törenin ardından baş başa ve heyetlerarası görüşmeler yapacak.

Ana gündem İsrail-Filistin ihtilafındaki son gelişmeler olacak. Bölgede iki devletli çözüm vizyonu doğrultusunda atılabilecek adımlar konuşulacak.

Erdoğan ve Abbas görüşmede Türkiye-Filistin ilişkilerini de ele alacak. İki ülke arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacaklarla ilgili fikir teatisinde bulunulacak. Ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası konular değerlendirilecek.

NETANYAHU'NUN ZİYARETİ SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE ERTELENDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye ziyareti ise geçirdiği ameliyat nedeniyle ertelenmişti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan mahmud abbas filistin
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