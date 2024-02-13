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13 Şubat 2024 Salı 12:40:00 - Güncelleme:13 Şubat 2024 Salı 12:40:00

Başkan Erdoğan: Filistinli kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve yalnız bırakmayacağız

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti vücut bulmadan atılan her adım yarım kalacak. Filistinli kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve yalnız bırakmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de düzenlenen "Dünya Hükümetler Zirvesi"nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Türkiye olarak, Cumhuriyetimizin 100.yıl dönümüyle birlikte hayata geçirdiğimiz "Türkiye Yüzyılı" vizyonumuzla geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz

Etrafı adeta ateş çemberiyle kuşatılmış ülkemizin bugünkü konumuna gelmesi şüphesiz kolay olmadı

2001 senesinde "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" şiarıyla bugün genel başkanlığını yürüttüğümüz AK Parti'mizi kurduk. Partimizin kuruluşundan sadece 15 ay sonra girdiğimiz ilk seçimlerden açık ara birinci çıkarak Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu üstlendik.

Biz; insanı yaşatarak, insana dokunarak, insanların kalbini kazanarak devleti yaşattık, büyüttük, güçlendirdik

Bölgemiz ve ötesinde adil ve kalıcı barışı hakim kılmak bu vizyonumuzun temel yapı taşlarından biridir. Nasıl dünya 5'ten büyükse daha adil bir dünya da mümkündür

Kendini uluslararası hukukun üstünde gören İsrail, on yıllardır işgal, gasp, yıkım ve katliam politikalarından vazgeçmemiştir

Bölgemizde barış, huzur ve ekonomik kalkınmaya giden yol, Filistin devletinin kuruluşundan geçiyor

Daha fazla kan dökülmeden, kadın, çocuk ölmeden, gözyaşı akmadan, bölgemiz çok daha büyük tehditlerle baş başa kalmadan bir an önce Gazze'deki katliamı durdurmamız gerektiğini burada tekrar ifade etmek istiyorum

Adımlarımızı Dijital Türkiye vizyonu temelinde atmaktayız. Yenilikçiliğin mimarı ve taşıyıcısı olan Teknofest gençliğinin yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : recep tayyip erdoğan dubai dünya hükümetler zirvesi
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