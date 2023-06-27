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Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı'yla telefonda görüştü
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27 Haziran 2023 Salı 20:27:00 - Güncelleme:27 Haziran 2023 Salı 20:27:00

Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı'yla telefonda görüştü

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Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, idrak edilecek Kurban Bayramı kutlanarak bayramın tüm Filistin halkı ve İslam Alemi için hayırlara vesile olması temennisi iletildi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Batı Şeria'da yaşanan son gelişmeler nedeniyle bir bayramın daha buruk geçirildiğini belirterek Cenin saldırısında hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemil diledi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye olarak Mescid-i Aksa'nın maneviyatına ve statüsüne halel getirebilecek her tür adımın karşısında olmaya ve Filistin davasına destek vermeye devam edileceğini ifade etti."

Etiketler : Mahmud Abbas Filistin recep tayyip erdoğan
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