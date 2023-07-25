Başkan Erdoğan: Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdüreceğiz

Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Filistin meselesi, uzun bir süredir uluslararası toplumun gündeminde hak ettiği ilgiyi toplamadığı, toplayamadığı bir vakadır

Türkiye olarak Filistin halkıyla dayanışmamızı, Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz

Bölgede adil ve kalıcı barışın tek yolu, iki devletli çözüm vizyonunu savunmaktan geçmektedir

BM parametreleri temelinde 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının tüm bölgemizin barış ve istikrarı için şart olduğunu ifade etmek istiyorum

Yüksek kalite ve teknolojiye sahip elektrikli aracınızı üretmiş olmanızdan dolayı sizleri tebrik ederim

Ayrıntılar geliyor...