Başkan Erdoğan: Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdüreceğiz
Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ortak basın toplantısı düzenledi. Baısn toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Filistin meselesine dikkat çekerek, "Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Filistin meselesi, uzun bir süredir uluslararası toplumun gündeminde hak ettiği ilgiyi toplamadığı, toplayamadığı bir vakadır
Türkiye olarak Filistin halkıyla dayanışmamızı, Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz
Bölgede adil ve kalıcı barışın tek yolu, iki devletli çözüm vizyonunu savunmaktan geçmektedir
BM parametreleri temelinde 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının tüm bölgemizin barış ve istikrarı için şart olduğunu ifade etmek istiyorumABBAS'TAN TOGG'A ÖVGÜ
Yüksek kalite ve teknolojiye sahip elektrikli aracınızı üretmiş olmanızdan dolayı sizleri tebrik ederim
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