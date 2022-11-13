FETO'yü Biden saklıyor!

Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi'ne katıldığı Özbekistan ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını cevapladı:

FETÖ İLE MÜCADELE: Biz liderlerle her araya gelişte terörle mücadele konusunu; PKK/PYD/YPG, FETÖ, DEAŞ, bütün bunları kendilerine hatırlatıyoruz. FETÖ konusunda kendileri "Biz bunları temizledik, temizliyoruz" diyorlar. Bugün de aynı şeyi gerek Kırgızistan gerek Özbekistan gerek Kazakistan'la yine konuştuk. Dedik ki "Bu konudaki mücadeleniz hangi safhada? FETÖ ile mücadelede belli bir mesafe kaydedebildiniz mi? Sizler yok diyorsunuz ama bizdeki istihbarat bilgilerinde ne yazık ki hala sizin devlet kademelerinde bile bunların olduğunun bilgileri bize geliyor. O zaman benim size söyleyeceğim tek şey var; istihbarat dairenizi bizim istihbarat başkanlığımızla bir araya getirelim, müşterek olarak çalışsınlar, eğer hakikaten temizlenmişse mesele yok, siz de rahat edersiniz biz de rahat ederiz. Ama bilin ki bunlar sizin için büyük tehlike ve tehdittir."

BİLGİ KAYNAKLARI YANLIŞ: Liderlerden bir tanesi bugün bana şunu söyledi; "Ben, siz bu işin üzerinde bu kadar dururken bu FETÖ'nün ne olduğunu hala bilmiyordum" dedi. "İşte sizin bu noktadaki bilgi kaynaklarınız maalesef size yanlış bilgi aktarıyor. Yanlış bilgi aktardığı için de bu alçakların, bu namussuzların ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Bunların 160'a yakın ülkede okulları vardı ve bu okullarda bunlar güya iyi niyetle eğitim öğretim yaptırdıklarını söylüyorlardı. Oranın yöneticileri de 'bunlar kötü bir şey yapmıyor, bunlar eğitim öğretim yaptırıyor' diyorlardı. Ama o eğitim öğretim yaptırıyor dediğiniz yerde oraların zeki çocuklarını alıyorlar, onları zehirliyorlar ve onları da ondan sonra hem kendi ülkeleri hem de Türkiye aleyhine birçok çalışmaların içerisine sokuyorlar.

TERÖRÜN MERKEZİ: Bakın işte bizde 15 Temmuz hadisesinde her şey patlak verdi ve bizim 252 canımız maalesef şehit oldu. Bunun yanında askeriydi, siviliydi 2 bini aşkın vatandaşımız yaralandı, gazi oldu. Bütün bunları biz yaşadık. Gelen başbakanlara, başkanlara Meclisimizi gösteriyoruz. İşte demokrasinin merkezi olan Meclisimizi bunlar bombaladılar. Neyle? Bu ülkenin, bu devletin, bu ordunun uçaklarıyla bombaladılar. Helikopterlerle geldiler vurdular. Eğer zaman yarışında isabet ettirebilseydiler bugün belki ben de olmayacaktım. Benim iki korumam şehit oldu. Bunların hepsi yaşanmış hadiseler. Benim canım yandığı için ben size bunları anlatıyorum" dedim. Şu anda bunlara kim sahip çıkıyor? Başta Yunanistan. Kaçıp Yunanistan'a gidiyorlar, kaçıp Avrupa'ya gidiyorlar. Hep buralara kaçtılar; Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, Danimarka'da, İngiltere'de, Amerika'da yaşıyorlar. Ve bu adamı Amerika saklıyor. Kim saklıyor? Biden saklıyor. Kendilerine Pensilvanya'da devasa bir kâşâne verdiler, orada bu adam yaşıyor. Bana terörün merkezi neresi diye sorarsanız; işte ben size şu anda bunu söylerim.

Erdoğan, aralarında AKŞAM Gazetesi yazarı Turgay Güler'in de bulunduğu gazetecilerin sorularını cevapladı.

PUTİN VE ZELENSKİ İLE BARIŞI KONUŞACAĞIM

G-20 ZİRVESİ (Putin'in G-20 zirvesine katılmayacağını açıklaması) Kendisiyle son görüşmemde Endonezya'ya gelmesinin isabetli olabileceğini söylemiştim. Fakat kendisi de 'Ben bir değerlendirmemi yapayım, ona göre haber veririm' demişti. Sonra Dışişleri Bakanının Endonezya'ya gelmesine karar vermişler. Bu 2-3 gün içerisinde eğer kendisiyle bir irtibatım olabilirse neler düşündüğünü; ne gibi adımlar atacaklarını; özellikle de bu sürecin, yani diyaloğun barışa dönüştürülmesi noktasında adımlarının ne olabileceğini kendisiyle konuşma imkânı bulabilirim. Zirveye katılmaması konusunda bir değerlendirmeye girmek saygısızlık olur. Bu kendilerinin bileceği bir iştir. Çünkü sıradan bir süreç yaşamıyoruz.

ZELENSKI İLE DE GÖRÜŞECEĞİM: Başta Amerika olmak üzere Batı, Rusya'ya adeta sınırsız saldırıyor. Rusya da bir direnç ortaya koyuyor. Biz ise bir barış koridorunu açabiliriz, gayreti içindeyiz. Bunun için de en güzel yol, diyalogdan barışa giden bir yol olabilir diye düşünüyoruz. Tabii burada sadece Sayın Putin'in kanaatleri yetmez. Zelenski ile de görüşerek kanaatini alacağız.

TAHIL KORİDORU: (19 Kasım'da tahıl koridoru anlaşması sona eriyor ve uzatılması için bir tavsiyeniz olacak mı?) Biz kendilerine bu işi ne kadar uzun tutarlarsa o kadar isabetli olacağını belirttik. Bu işin sınırını iyi çizmemiz, bunun üzerinde iyi çalışmamız lazım. Yani Putin'in söylediği gibi, Afrika ülkeleri adıyla bu adım atılabilir. Çünkü şu anda fakir fukara, garip gureba hep Afrika ülkelerinde. Afrika'yı bir tarafa koyup Avrupa'ya göndermek adil bir yaklaşım olmaz.

KKTC'NİN TANINMASI İÇİN SARMAL OLUŞTURMALIYIZ

(KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olarak katılması) Bunu tanıma olarak değerlendirirsek yanlış olur. Tanımanın birçok özellikleri, hassasiyeti var. Bizim önce bir alt yapı çalışmasını başlatmamız lazım, alt yapı çalışmasından sonra da dünya genelinde Kuzey Kıbrıs'ı bir devlet olarak dünyaya tanıtma konusunda adeta bir sarmal oluşturmamız lazım ve bu sarmalla dünyayı kuşatmamız lazım. Yani bu Kosova olayında mesela oldu. O zamanlar bir anda tabii o işin ateşiyle birlikte Kosova'yı tanıyan ülke 100'ü aştı, şu anda da işte 120 civarında ama orada tıkandı kaldı. Çünkü Amerika da maalesef işe sahip çıkmadı. Yine bizler sahip çıktık, bizler sahip çıkıyoruz. Fakat Kuzey Kıbrıs olayı tabi Kosova kadar kolay değil, daha zor. Ama elimizden geleni yapacağız. İşin üzerine üzerine gideceğiz.

AMERİKA'NIN YUNANİSTAN'DA TAKINDIĞI TAVIRDAN RAHATSIZIZ

(F16 tedariki ve F35 konusunda Amerika ile sürdürülen süreç) Tabii şu anda bu son atılan adımlardan Yunanistan ciddi manada rahatsız. Biz de tabii özellikle başta Amerika olmak üzere Batı'nın Yunanistan'da takındığı tavırlardan rahatsızız. Dedeağaç bunlardan biri. Terörle mücadelede de Yunanistan'ın bize verdiği rahatsızlıklar var. Özellikle bu Lavrion Kampı konusu öyle yenilir yutulur şeyler değil. F35 noktasına gelince, F35 noktası bizi rahatsız etmekten çok aslında Amerika'yı rahatsız ediyor. Niye? Çünkü biz üzerimize düşeni (ödemeler) yaptık, karşılığını bulmadı. Bunun üzerine F-16 talebimize ilişkin teknik çalışmalar planlandığı şekilde devam ediyor, süreç olumlu gidiyor. Şimdi seçimleri var. Cumhuriyetçiler başarılı çıkarsa belki iş bizim için çok daha kolay olacaktır.

MERKEZ BANKASI'NDA DÖVİZ REZERVİMİZ 120 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin dünyada ilk 10 içerisinde yer alması konusunda önümüzdeki engeller ciddi manada şu anda yavaş yavaş kayboluyor. Başbakanlığım döneminde özellikle Merkez Bankası'nda döviz rezervi bir ara 135-136 milyar dolara kadar çıktı. Şu anda da 115-120 milyar dolar civarında dolaşıyor. Yani Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda öyle Bay Kemal'in ifade ettiği gibi sıkıntılar söz konusu değil. Biz şu anda iyi bir konumdayız. Hesap kitap ortada. Adamın ekonomiden hiç haberi yok. Diyor ki "Varlık barışı dokuz kez yenilendi" 19 kez de yenilenir. Ülkeyi kim yönetiyorsa varlık barışının ömrünü uzatmak veya kısaltmak onun elindedir. Anlamıyor adam; bilmiyor. Akıl hocası kimdir? Malum.

BELGEN VARSA ÇIKAR

Şimdi bu varlık barışından gelen para için "Esrar, eroin, uyuşturucu kaçakçılığından" diyor. Hadi çık ispat et. Var mı elinde bir delilin? Neye göre bunu söylüyorsun? Sen bu ülkenin evladı değil misin? Elinde bir belge yoksa nasıl oluyor da kalkıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne "uyuşturucu kaçakçılığı yaparak bütçesini dengeliyor" dersin. Daha ileri konuşmayayım. Zor sabrediyoruz. Diyor ki "varlık barışı şu kadar yenilenmiş." Yenilenir. Zerre kadar sende ekonomi anlayışı varsa sor, sağına soluna sor. 9 kere yapar, 19 kere yapar, 99 kere yapar. Bu mesele ülkenin ekonomisini yönetenlerin bu noktadaki tavrıdır. Bunların ipiyle kuyuya inilmez. Benim milletim de inşallah 2023'te zaten bunların ipiyle kuyuya inmeyeceği gibi bunları kuyuda da bırakır.

Başkan Erdoğan'ın Özbekistan seyahatini AKŞAM yazarı Turgay Güler izledi.

İNGİLTERE'DE BU KADAR ENAYİ Mİ VAR

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: Şimdi "temiz para getireceğim" diyor. Sen kimsin? Hani Londra'ya gidişi eleştiriyordun? Buradan getireceğin parayı kime getireceksin? Parayı kime getiriyorsun? Yani afedersiniz İngiltere'de bu kadar enayi var mı; sana kalkacaklar bu paraları verecekler; "Al Bay Kemal bunu Türkiye'de nerede kullanırsan kullan" diyecekler. Öyle rakamlar söylüyor ki ve bu rakamları ne İngiliz bankaları verir ne Deutsche Bank verir. Vermez. Ama kuru sıkı atıyor.

MASAYA 8. ARIYORLAR: (FETÖ'cü Hakan Şükür'ün Saadet Partisi'nin TV'sinde yayına alınması) Demek ki masada altı kişi yetmiyor. Yedi, sekiz falan arıyor olabilirler.

PEŞİNİ BIRAKMAYIZ: (CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ya yönelik kimyasal silah iftirasının İngiliz Parlamentosu'nda referans alınması) Gereğini yargı yapacaktır. Zaten üçünün dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik adımlar da atıldı. Bu işin peşini bırakmayacağız.

'TOGG İTALYA'DA ÜRETİLİYOR' DİYECEK KADAR AHLAKSIZLAR

TERÖR BELASINI TOPYEKUN SİLECEĞİZ

Son 20 yılda dünyadaki ve çevremizdeki krizler karşısında gerçekçi, girişimci, insani ve milli bir dış politika izledik. Hem hak ve menfaatlerimizi müdafaa ettik hem de küresel ve bölgesel barış ve istikrar için ciddi bir gayret ortaya koyduk. Hamdolsun çabalarımızla Türkiye artık küresel konularda sözü dinlenen, saygın ve vazgeçilmez bir aktör haline geldi. Bu, dünya kamuoyu tarafından da teslim ediliyor. Çevremizde bir barış ve refah kuşağı oluşturmak için durmaksızın çalışıyoruz. Bu amaç doğrultusunda, terör belasını milletimizin gündeminden topyekûn silmek konusunda kararlıyız. Dış politikamızı ülkemizin çıkarlarını merkeze alarak belirlemeye, milli menfaatlerimiz çerçevesinde kendi eksenimizi tahkim etmeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci asrını teşkil edecek olan Türkiye Yüzyılında da ülkemizin bu etkin ve saygın küresel aktör rolünü milletimizin layık olduğu şekilde pekiştireceğiz.

ÖZBEKİSTAN'LA ORTAK ÜNİVERSİTE

Erdoğan, "Türk Devletleri Teşkilatı kendisini başarılı bir iş birliği platformu olarak ispatlamış bulunuyor; bölgesinde ve dünyada ağırlığı artıyor" dedi. Erdoğan, 2023'ün lik çeyreğinde Buhara'da Özbekistan ile Türkiye'nin ortak üniversite kuracağını söyledi, "İmam Buhari Fakültesi veya enstitüsü gibi bir adımı da inşallah burada birlikte atacağız" dedi.

G-20'YE KATILACAK

Başkan Erdoğan, bugün G-20 Liderler Zirvesi için Endonezya'ya gidecek. Bali şehrinde düzenlenecek zirvede, Rusya ile Türkiye arasında doğalgaz ve tahıl anlaşmalarını geliştirmeye yönelik adımlar atılması bekleniyor.