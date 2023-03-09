Başkan Erdoğan, Fatih'te esnaf ziyareti yaptı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'te esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla çay içip, sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, akciğerlerinde su toplanması ve iç kanama teşhisiyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden iş insanı Kemal Coşkun için Fatih Camisi'nde düzenlenen törene katıldı.
Erdoğan, törenin ardından cami çevresinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. Bu sırada Cumhurbaşkanlığı ekiplerince çocuklara oyuncak dağıtıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından ilçeden ayrıldı.
- Denizli'de minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti
- Bursa'nın 132 yıllık meslek lisesi depremzedeler için çadır üretiyor
- Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifi komisyondan geçti
- Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ikinci toplantısı yarın gerçekleştirilecek
- Şentop'tan BM'ye tepki: Uluslararası toplum konuşup, dağılmaktan fazlasını yapmalı
- BBP Genel Başkanı Destici: Hep birlikte sahada olmaya devam edeceğiz