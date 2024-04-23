23 Nisan 2024 Salı 17:04:00 - Güncelleme:23 Nisan 2024 Salı 17:04:00
Başkan Erdoğan, Fatih Camii'nde! İsmailağa Cemaati Lideri Kılıç ebediyete uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
İstanbul'da 94 yaşında vefat eden İsmailağa Cemaati Lideri Hasan Kılıç için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.Kılıç daha sonra Sakızağacı Şehitliği'nde toprağa verilecek.
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