Başkan Erdoğan'dan Down Sendromu Günü mesajı

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21 Mart 2021 Pazar 18:08:00 - Güncelleme:21 Mart 2021 Pazar 18:10:00

Başkan Erdoğan: Farkındalığınızla dünyamızı güzelleştiriyor, zenginleştiriyorsunuz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Farkındalığınızla dünyamızı güzelleştiriyor, zenginleştiriyorsunuz. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BİP ve Telegram kanallarından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Başkan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Özel gereksinimli yavrularımıza yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edilen Dünya Down Sendromu Günü'nde tüm down sendromlu kardeşlerime ve kıymetli ailelerine saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Farkındalığınızla dünyamızı güzelleştiriyor, zenginleştiriyorsunuz. İyi ki varsınız."

Etiketler : başkan erdoğan türkiye Down Sendromu
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