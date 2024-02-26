VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Soykırıma ortak olmayacağını söyleyip kendisini yakarak hayatını kaybeden ABD'li asker sosyal medyad...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Bakan Tekin: Sınıf tekrarı ve devamsızlık affıyla ilgili karardan taviz vermeyeceğiz
Başkan Erdoğan: F-16 alımına kilitlenmiş durumdayız
Gazze'de can kaybı 29 bin 782'ye yükseldi
Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış görüşmeleri başlıyor!
26 Şubat 2024 Pazartesi 16:57:00 - Güncelleme:26 Şubat 2024 Pazartesi 16:57:00

Başkan Erdoğan: F-16 alımına kilitlenmiş durumdayız

ABONE OL

AK Parti Genel Merkezi önünde gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim şu andaki planımız, programımız F-35'ten öte F-16'ya kilitlenmiş vaziyetteyiz. Gerek kongre gerekse senato bize gelen senatörlerle de yaptığımız görüşmelerde daha çok şu anda F-16'larla ne gibi adımlar atarız bunları konuştuk" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi önünde gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Devlet bey, her zamanki nezaketini, kibarlığını bir defa daha gösterdi. Çok da zengin bir nezaket. Yaşımın miktarınca güller gönderildi. Onun yanında yine kendine has estetiği biçimde olan henüz daha görmedim bir kalem gönderildiğini söylediler. Doğum günümü kutladığı gibi Cumhur İttifakı'nın çalışmasıyla ilgili de birbirimizle tebrikleştik. Yarın da Manisa'ya gidiyorum orada olacağız. Süreci de en güzel şekilde inşallah Mart'ın 31'ine kadar dayanışma içinde devam ettireceğiz.

"BİZE KARŞI TAVIR İÇİNDE OLANLARI ADAY OLARAK ÇIKARDILAR"

Yeniden Refah'ın tavrını sizler de biliyorsunuz. Birçok yerlerde Cumhur İttifakı ile hareketi söz konusu değil. Adeta milletvekili seçimlerindeki durumdan şu anda kopmuş vaziyette. Yerel seçimde kendileri Yeniden Refah olarak birçok yerde ya bizden ayrılmış olanlar ya da bize karşı tavır içinde olanları aday olarak çıkardılar. Onlarla beraber yollarına devam ediyorlar.

"İKİLİ GÖRÜŞMELERİMİZ OLACAK"

(Antalya Diplomasi Forumu) Oraya bütün katılan liderlerin dünyanın şu anda gündeminde olan uluslararası bazda Rusya-Ukrayna olayı var. Bunun yanında İsrail-Filistin olayı var. Bunlar orada ciddi manada işlenecek olan konular. Katılacak liderler orada bu konular üzerinde kararlı bir şekilde duracaklar. İkili görüşmelerimiz olacak. Bunların üzerinde yine duracağız.

"F-16 ALIMINA KİLİTLENMİŞ DURUMDAYIZ"

(ABD'den F-16 alım süreci) Bu konuda bizim şu andaki planımız, programımız F-35'ten öte F16'ya kilitlenmiş vaziyetteyiz. Gerek kongre gerekse senato bize gelen senatörlerle de yaptığımız görüşmelerde daha çok şu anda F-16'larla ne gibi adımlar atarız bunları konuştuk.

Etiketler : Erdoğan AK Parti Genel Merkezi
Mahallenin Muhtarları'nın İrem'i Ayşegül Asar setlere döndü

Mahallenin Muhtarları'nın İrem'i Ayşegül Asar setlere döndü
Pamuk Pars, Uludağ'da enerji depoladı

Pamuk Pars, Uludağ'da enerji depoladı
Biten evliliği hakkında konuştu

Biten evliliği hakkında konuştu
Yeni teklisinde aşk savaşçısı

Yeni teklisinde aşk savaşçısı
Londra Moda Haftası'na Türk damgası

Londra Moda Haftası'na Türk damgası
Taş Kağıt Makas'ın yayın günü böyle açıklandı!

Taş Kağıt Makas'ın yayın günü böyle açıklandı!
Emre'nin minik misafiri

Emre'nin minik misafiri
Seda Bakan doğallıktan yana

Seda Bakan doğallıktan yana
Orhan Baba'ya katılmıyormuş

Orhan Baba'ya katılmıyormuş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX