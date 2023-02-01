Başkan Erdoğan: EYT'de ilk aylıklar şubat ya da mart gibi bağlanabilir
Kaynak: TRT Haber
Başkan Erdoğan, "Emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza, ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir" açıklamasını yaptı.
Başkan Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin kapsamlı bir düzenleme olduğunu ve tamamladıklarını ifade etti.
Teklifin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulduğunu söyleyen Erdoğan, "Yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak" dedi.
AK Parti olarak bir an önce teklifi yasalaştırmak istediklerini söyleyen Erdoğan, "Emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza, ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir" açıklamasını yaptı.
Başkan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:
"Sorunu çözmek için bir irade ortaya koyduk. Arkadaşlarımızla görüştük 'geciktirmeyelim bir an önce bitirelim' dedik"
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