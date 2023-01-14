VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tokat'ta ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti
Elazığ'da kar nedeniyle 2 yol ulaşıma kapandı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in 'Batı Trakya' ziyaretine tepki
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Başkan Erdoğan, Muğla'da kendisini davet eden vatandaşın evine konuk oldu
Başkan Erdoğan: Ey Yunan sen uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz yok
Twitter'da 15. ifşa: Biden ile ilgili paylaşımların silinmesi istendi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesine basın turu düzenlendi
MASAK bazı ödeme işlemlerindeki parasal tutarları yeniden belirledi
İsveçli profesörden Türk öğrenciye "NATO" bahaneli ayrımcılık
Başkan Erdoğan: Altılı masa 'işte adayımız' diyeceği birini hala bulamadı
İngiltere, İran'ın eski Savunma Bakan Yardımcısı'nı idam etmesini kınadı
Fransa, İran'ın Paris Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Su maymununun beslenme anı kameraya yansıdı
Dijital hayvanlar alemi sergisi AKM'de açıldı
Şehit Uzman Çavuş Selçuk Kurt, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı
Çin'de Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından 60 bine yakın kişi öldü
Boztepe seyir terası turistlerin uğrak noktası olmaya hazırlanıyor
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor
"Altı eş cumhurbaşkanının olacağı bir sistem demokrasinin ruhuna aykırıdır"
MHP lideri Bahçeli'den seçim mesajı: Biz hazırız
PTT iş yerlerindeki kurum ödemeleri artık e-Devlet üzerinden yapılabiliyor
Büyük otobüs kullanacak şoförler için ehliyet yaş sınırı düşürüldü
Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 17 milyon 254 bin tonu geçti
14 Ocak 2023 Cumartesi 18:35:00 - Güncelleme:14 Ocak 2023 Cumartesi 18:35:00

Başkan Erdoğan: Ey Yunan sen uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz yok

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın tacizlerine tepki göstererek, "Ey Yunan sen uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz yok" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Muğla'nın Fethiye ilçesinde halka hitap etti.

Her alanda asırlık hizmetler kazandırırken milletimizin bu desteğine güvendik. Bu kutlu mücadelede desteği yine sizlerden bekliyoruz. Dünya krizden krize koşuyor. Küresel siyaset ve ekonomi sistemi yerinden çatırdıyor. Türkiye bu dönemde sadece ayakta kalmakla yetinmiyor. İstihdamı tarihimizin en yüksek seviyesine çıkardık. Sosyal yardımların yelpazesini genişletyerek hiçbir vatandaşımızı kimsesiz bırakmadık, kendi kaderine terk etmedik. Türkiye'nin yıldızı her geçen gün daha da parlıyor. Rakiplerimiz, hasımlarımız, düşmanlarımız da boş durmuyor, her yolu deniyorlar. İçeriden birileri de bunların değirmenine su taşıyor. Yatırımda, üretimde, ihracatta, turizmde işler iyi gidiyorsa buna hep birlikte sevinmeliyiz. Milli meseleler siyaset üstüdür, Akdeniz'de Ege'de kazanım sağladıysak buna hep birlikte sahip çıkmalıyız.

Göreve geldiğimiz zaman savunma sanayiinde yüzde 7'ydi, şimdi yüzde 80. Nereden nereye geldik. Artık İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Akıncımızı yapıyoruz. Kızılemamız da var, seri üretimine başladıktan sonra da bunlar F-16'ının taşıdığı bombayı taşıyacak. Yunan ne diyor: Bu çılgın Türkler ne yapıyor? İzmir'de denemeler yapıldı ve oradan atılacak bir füze bunları ürkütmeye başladı. Ben de diyorum ki "Ey Yunan sen uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz yok." Sizler kimlerin ülkenin kazanımlarından gurur duyduğunu iyi biliyorsunuz. İradenize, oyunuza, sandığınıza iyi sahip çıkmanızı istiyorum.

Etiketler : Muğla Recep Tayyip Erdoğan başkan
Yarışma için kampa girdi

Yarışma için kampa girdi
‘Ayrılık yok' paylaşımı

‘Ayrılık yok' paylaşımı
Ego barışı

Ego barışı
Anne özlemi dinmiyor

Anne özlemi dinmiyor
Kıvanç'la anlaştık

Kıvanç'la anlaştık
Babası için dua istedi

Babası için dua istedi
'Avrupa Yakası'nın devamı olmaz

'Avrupa Yakası'nın devamı olmaz
Her şey yolunda

Her şey yolunda
Sanatçı Burhan Çaçan hayatını kaybetti

Sanatçı Burhan Çaçan hayatını kaybetti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX