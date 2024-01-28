Başkan Erdoğan, Eskişehir belediye başkan adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Anıl Gür Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin yeni genel başkanı ışık hızıyla tek parti faşizminin kendinden başka tahammülü olmayan zihniyetine büründü." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin dikkatini dağıtacak hiçbir polemiğe girmiyor, emperyalist hesapların ürünü tüm oyunlardan, tüm senaryolardan uzak duruyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize fayda sağlamayacak, milletimizin güvenlik ve refah beklentilerine katkı vermeyecek hiçbir tartışmanın, kavganın içerisinde olmadık, olmayacağız." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adayları açıkladı.

İşte, AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları...

Cumhur İttifakı'nın Alpu Belediye Başkan Adayı Alparslan Kokulu oldu.

Cumhur İttifakı'nın Beylikova Belediye Başkan Adayı Vahit Kara oldu.

Cumhur İttifakı'nın Çifteler Belediye Başkan Adayı Kadir Bıyık oldu.

Cumhur İttifakı'nın Günyüzü Belediye Başkan Adayı Hidayet Özmen oldu.

Cumhur İttifakı'nın Han Belediye Başkan Adayı Bekir Belceli oldu.

Cumhur İttifakı'nın İnönü Belediye Başkan Adayı Serhat Hamamcı oldu.

Cumhur İttifakı'nın Mahmudiye Belediye Başkan Adayı Murat Uçarer oldu.

Cumhur İttifakı'nın Mihalgazi Belediye Başkan Adayı Zeynep Güneş oldu.

Cumhur İttifakı'nın Mihalıççık Belediye Başkan Adayı Halil Sami Barış oldu.

Cumhur İttifakı'nın Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp oldu.

Cumhur İttifakı'nın Seyitgazi Belediye Başkan Adayı Erhan Erden oldu.

Cumhur İttifakı'nın Sivrihisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin İlhan oldu.

Cumhur İttifakı'nın Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamit Yüzügüllü oldu.