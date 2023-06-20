20 Haziran 2023 Salı 16:36:00 - Güncelleme:20 Haziran 2023 Salı 16:36:00
Başkan Erdoğan, eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i kabul etti
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i kabul etti.
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i kabul etti.
Başkan Erdoğan'ın Muhammed'i kabulü basına kapalı gerçekleşti.
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