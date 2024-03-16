Başkan Erdoğan, Erzurum'a gidecek
Kaynak: TRT Haber
31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler genel seçimleri kapsamında miting programlarına 10 Şubat'ta Zonguldak'tan başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü durağı Erzurum olacak.
Dün Van ve Hakkari'yi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim mitinglerine bugün tek ilde devam edecek. Erdoğan, 29'uncu mitingini Erzurum'da düzenleyecek. Olimpiyat Parkı'nın karşısındaki miting alanında Erzurumlulara hitapta bulunacak.
Yaklaşık 10 aylık bir aradan sonra ziyaret edeceği şehirde hem gündemdeki konulara hem de yerel seçimlere ilişkin mesajlar verecek. Cumhur İttifakı'nın büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları için Erzurumluların desteğini isteyecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan miting sonrasında İstanbul'a geçecek ve Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek Türkiye Yüzyılının Emekçileri İftar Programı'na katılacak.
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