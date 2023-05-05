Başkan Erdoğan: Doğal gaz ve petrol arama çalışmalarımıza devam edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "14 Mayıs'ta 81 vilayetiyle tüm Türkiye kazanacak. Genciyle, yaşlısıyla, kadını, erkeğiyle 85 milyonun tamamı kazanacak. Türkler kadar, Kürtler de kazanacak. Sünniler kadar, Aleviler de kazanacak." dedi.

Başkan Erdoğan, partisinin Erzurum yeni miting alanında düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Buradaki konuşmasına Erzurumluları selamlayarak başlayan Erdoğan, bugün Erzurum'un rekor kırdığını, havalimanından miting alanına kadar 130 bin kişinin bulunduğu söyledi.

"Rabbime hamdediyorum. Ya Rab, bana bu dadaşları yoldaş ettin. Sana hamdolsun." diyen Başkan Erdoğan, Erzurum'un evliyalarıyla, şehitleriyle, yiğitleriyle, aşıklarıyla bir kültür şehri olduğunu ifade etti.

Alparslan'dan Nene Hatun'a geçmişiyle şanlı şehir Erzurum'un, cumhuriyeti kuran iradesiyle gönül kalesi bir şehir olduğunu belirten Erdoğan, buradan Ağrı'ya, Ardahan'a, Artvin'e, Bayburt'a, Bingöl'e, Erzincan'a ve Kars'a, kalbi meydanda atan herkese selam ve sevgilerini gönderdi.

Başkan Erdoğan, 14 Mayıs'tan sonra Erzurum'a teşekkür için tekrar geleceğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Ne diyor şair? 'Alnın ak, Palandöken'den gönlün yücedir Erzurum. Gelmeyeli, görmeyeli halin nicedir Erzurum. Dadaşımsın, kardeşimsin, hak yolunda yoldaşımsın. Namın ki yedi cihanda uçtan ucadır Erzurum.' 21 yıldır yoldaşım olan, yol arkadaşım olan Erzurum'a teşekkür ediyorum. Milli iradenin yıkılmaz kalesi Erzurum'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Şehre geldiğimiz andan itibaren bizi aşkla bağrına basan Erzurumlu kardeşlerimin her birine şükranlarımı sunuyorum. Biz, Erzurum'u severiz hem de çok severiz. Biliriz ki Erzurumlu da bizi sever. Öyle mi? Rabbim muhabbetimizi daim eylesin. 2002'den beri aramıza kimseyi sokmadık. Saflarımızı sık tuttuk. Sağlam ve güçlü tuttuk. Büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde sırt sırta verdik. İnşallah şimdi de Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa edeceğiz. Bir duvarın tuğlaları misali birbirimize kenetleneceğiz. Kimsenin bizi bölmesine, ayırmasına, aramıza nifak tohumları ekmesine müsaade etmeyeceğiz. Allah'ın izniyle 14 Mayıs günü sandıktan bir kez daha zaferle çıkacağız. Bu öyle bir zafer olacak ki Kandil'deki terör baronları dışında kimse kaybetmeyecek. Bu Kandil'deki terör baronlarının uzantısı olan malum HDP'yi artık Erzurum'da siliyor muyuz? Siliyor muyuz? Pensilvanya'daki hainler dışında kimse üzülmeyecek. Türkiye'ye kefen biçenler dışında kimse boynunu bükmeyecek. Kan ve kaos tüccarları dışında kimse feryat etmeyecek."

"MAZLUM VE MAĞDURLAR SEVİNECEK"

Başkan Erdoğan, Erzurum'a Van'dan geldiğini, burada da muhteşem bir katılımın olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Siyaset mühendisleri dışında kimse başarısız olmayacak. Milleti tehdit eden yabancı dergiler dışında kimse karalar bağlamayacak. Kutlu yürüyüşümüze engel çıkarmak isteyenler dışında, kimse kendini kaybetmiş hissetmeyecek. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta Erzurum kazanacak. 14 Mayıs'ta 81 vilayetiyle tüm Türkiye kazanacak. Genciyle, yaşlısıyla, kadını, erkeğiyle Allah'ın izniyle 85 milyonun tamamı kazanacak. Türkler kadar, Kürtler de kazanacak. Sünniler kadar, Aleviler de kazanacak. AK Parti ve Cumhur İttifakı kadar CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi'ne ve diğer yavrucuklara gönül vermiş vatandaşlarımız da kazanacak. Sadece Türkiye ve 85 milyon Türk milleti sevinmeyecek. Gece yarısı bizim için ellerini semaya açan milyonlar sevinecek. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da aynen gözleri yaşlı, elleri semada olan kardeşlerimiz de sevinecek. Seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatan mahzun gönüller sevinecek. Seccadeye ayakkabılarıyla basanlar değil, kıblesi Kabe olanlar sevinecek. Umudunu Türkiye'ye bağlamış mazlum ve mağdurlar sevinecek. Ay yıldızlı al bayrağımızı görünce huzur bulan soydaşlarımız sevinecek. 'Daha adil bir dünya mümkün' çağrımıza kulak veren Asya ve Afrika'daki yüz milyonlar sevinecek."

"GEREKEN DERSİ BİRLİKTE VERECEĞİZ"

"Kandil'dekinin bayrağı var mı? Onun paçavrası var. Onda ezan var mı? Onda kitap var mı? İşte bu kitapsızlara 14 Mayıs'ta gereken dersi birlikte vereceğiz." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ben Kürt kardeşlerimi tenzih ederim, Kandil'dekiler hain. Kandil'dekiler benim Diyarbakır annelerimin maalesef yavrularını kaçıran hainler. Bunlara gereken dersi vermeye hazır mıyız? 14 Mayıs bizimle birlikte, kalbi bizimle çarpan milyonların da inşallah bayramı olacak. Bunun için gece gündüz demeden, çok çalışmaya var mıyız? Önümüzdeki 9 günü en güzel şekilde değerlendirmeye var mıyız? Hiçbir anımızı, hiçbir günümüzü boşa geçirmeyeceğiz. Kapı kapı dolaşacağız, ulaşılmadık kimseyi bırakmayacağız. Yüreği burkulmuş, hangi sebepten olursa olsun kalbi kırılmış kim varsa, helallik isteyecek, mutlaka onların da gönlünü kazanacağız. 14 Mayıs seçimlerinin önemini anlatacak, bu kardeşiniz ve Cumhur İttifakı için desteğini talep edeceğiz. Son 15 seçimdir olduğu gibi yine işi sandıktan önce bitireceğiz."

Başkan Erdoğan, "Doğal gaz ve petrol arama çalışmalarımıza hem karada hem denizde devam edeceğiz. Enerji bağımsızlığımızı kazanana kadar çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Erzurum'un kimileri için ancak seçimden seçime hazırlanan, haritadaki yeri ancak sandık ufukta görününce bulunan bir şehir olduğunu söyleyen Erdoğan, "Ama bizim için candır, canandır, yardır, yardan da öte gönlümüzün tacıdır. Biz, Erzurum'un kapısını sadece seçim dönemlerinde çalanlardan değiliz. Biz, Dadaşların halini hatırını yalnızca seçimden seçime soranlardan da değiliz. Birileri Pensilvanya'dan Londra'sına, sağda solda gezerken biz dadaşların misafiri olduk." ifadelerini kullandı.

80 senede yapılamayanı 21 yıla sığdırmayı başardıklarını belirten Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Bunun adı Türkiye Yüzyılı'dır. 21 yılda attığımız adımlarla bu idealimizin altyapısını oluşturduk. Bizden önce ülkemizin yol, hastane, okul, üniversite, spor tesisi sorunları vardı, çözdük. Bizden önce Türkiye'nin üretim sıkıntısı, dışa bağımlılık problemi vardı, giderdik. Bizden önce turizm sadece belli mevsimlerde ve ülkemizin belli illerinde yapılıyordu, yaygınlaştırdık. Bizden önce ekonomisi IMF komiserleriyle yönetilen güçsüz ve zayıf bir Türkiye gerçeği vardı, tamamen değiştirdik."

"ARTIK BİZİM IMF İLE İLİŞİĞİMİZ YOK"

Türkiye'nin IMF'ye olan borcunu nasıl ödediklerini anlatan Erdoğan, "Bunlar ne yaptılar? Gittiler otellerin odalarında CHP'nin bir malum sözcüsü var. Bir de İP'ten bir zamanlar Merkez Bankasında olan kişi var. Birlikte IMF'yle görüşmeler yaptılar. Güya bize akıl veriyorlar, 'IMF'den borç alın' diye. Biz dedik ki 'O kapıyı kapadık'. Artık bizim IMF ile ilişiğimiz yok. O gün bugündür yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Biz bize yeteriz." diye konuştu.

"ARTIK BAŞKALARINDAN NE SİLAH NE DE İCAZET BEKLİYORUZ"

Türkiye'nin, AK Parti hükümetlerinden önce terör örgütlerine karşı mücadelede başkalarına muhtaç bir ülke olduğunu ifade eden Erdoğan, "Hamdolsun buna son verdik mi? Şimdi artık buralarda terör esiyor mu? Artık başkalarından ne silah ne de icazet bekliyoruz. Kendi ürettiğimiz İHA'yla SİHA'yla, Akıncı'yla, ANKA'yla, ATAK'la, Fırtına'yla, Kızılelma'yla nerede terörist varsa başlarını tek tek eziyoruz. Sınırlarımız içinde olduğu gibi Irak ve Suriye'de de bu alçaklara nefes aldırmıyoruz." dedi.

İstanbul'da ağırlanan TCG Anadolu Gemisi'nin 150 bine yakın ziyaretçisinin olduğunu bildiren Erdoğan, "Şimdi de İzmir'e gönderdim. İzmir'de kuyruklardan geçilmiyor. İstedim ki İzmir'de TCG Anadolu'yu bir görsün. Tabii başkaları da görsün." ifadelerini kullandı.

"ENERJİ BAĞIMSIZLIĞIMIZI KAZANANA KADAR ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Karadeniz gazının yanı sıra Gabar'da bulunan petrol ile ülkenin enerji kaynaklarını milletin istifadesine sunduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"'Ortada gaz maz yok' dedikleri Karadeniz doğal gazını ülkemize getirdik. Vatandaşın emrine verdik. Bu gururu milletimizle paylaşmak için de doğal gazı bir ay ücretsiz yaptık. Bundan sonraki bir yıl boyunca da her ay 25 metreküplük kullanımınız faturanızdan düşülecek. Günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip Gabar petrolümüzü de milletimizle de buluşturacağız. Tabii petrol bulduk deyince birileri hemen kalitesini soruyor. Ben de onlara diyorum ki bizim petrolümüz Erzurum dut pekmezi kıvamında. Yani kalitesiyle, saflığıyla, hamdolsun en üst standartta. Doğal gaz ve petrol arama çalışmalarımıza hem karada hem denizde devam edeceğiz. Enerji bağımsızlığımızı kazanana kadar çalışmayı sürdüreceğiz."