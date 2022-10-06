Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti
Kaynak: İHA, AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için bulunduğu Prag'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesi için gittiği Çekya'nın başkenti Prag'da temaslarına devam ediyor.
Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. Prag Kalesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
İki ülke, liderler düzeyinde en son olarak 2009 yılında görüşmüştü.
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