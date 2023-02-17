Başkan Erdoğan, Aleyna Ölmez ile telefonda görüştü

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17 Şubat 2023 Cuma 18:34:00 - Güncelleme:17 Şubat 2023 Cuma 18:34:00

Başkan Erdoğan, enkazdan 248'inci saatte kurtarılan Aleyna Ölmez ile telefonda görüştü!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enkazdan 248'inci saatte kurtarılan Aleyna Ölmez ile telefonda görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremin 248'inci saatinde mahsur kaldığı binanın enkazından kurtarılan Aleyna Ölmez ile görüştü.

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremden 248 saat sonra enkaz altından çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez ile telefonda görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya getirilerek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Aleyna'nın sağlık durumunun iyi olmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya döndüğünde Aleyna'yı ziyaret edeceğini belirtti.

Başkan Erdoğan'ın "Ağrın var mı kızım?" diye sorması üzerine Aleyna, "Çok hafif. Atlattım" yanıtını verdi.

Başkan Erdoğan ise "Elhamdülillah. Biliyorsun, hastaların duası makbuldür. Senin ismin de çok güzel. Cumhurbaşkanlığında çalışma odamda senin bu isminle 'Aleyna' levhası var." dedi.

Başkan Erdoğan, "İnşallah en yakın zamanda bir arada oluruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun kızım" dedi.

Aleyna da "İnşallah. Çok teşekkür ederim her şey için" dedi.

Etiketler : başkan erdoğan enkaz aleyna ölmez

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