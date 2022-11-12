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12 Kasım 2022 Cumartesi 21:13:00 - Güncelleme:12 Kasım 2022 Cumartesi 21:13:00

Başkan Erdoğan, Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dönem başkanı Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan, zirve öncesinde Bali'de Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile de görüşecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bali'de düzenlenecek 17'nci G20 Liderler Zirvesi'ne iştirak edecek.

15-16 Kasım'daki zirvenin ana teması, "Birlikte Toparlanma-Daha Güçlü Toparlanma" olacak.

G20 liderleri, bu kapsamda "Gıda ve Enerji Güvenliği", "Sağlık" ve "Dijital Dönüşüm" başlıklı üç oturumda fikir teatisinde bulunacak.

Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile görüşecek

Başkan Erdoğan, zirve marjında çeşitli ülke liderleriyle temaslar gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan, ayrıca zirve öncesinde 14 Kasım Pazartesi günü Bali'de ev sahibi Endonezya'nın Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile kapsamlı ikili görüşme yapacak.

Görüşmede Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Etiketler : İletişim Başkanlığı başkan erdoğan G20 liderleri
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