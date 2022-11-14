Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi'ne katılmak üzere Endonezya'nın başkenti Bali'de
14 Kasım 2022 Pazartesi 07:16:00 - Güncelleme:14 Kasım 2022 Pazartesi 07:16:00
Başkan Erdoğan Endonezya'da
Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi'ne katılmak üzere Endonezya'nın başkenti Bali'de
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