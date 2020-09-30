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30 Eylül 2020 Çarşamba 19:05:00 - Güncelleme:30 Eylül 2020 Çarşamba 19:25:00

Başkan Erdoğan: İklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Çeşitlilik Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz." açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan; " Kovid-19 salgını sağlık sorunu olmanın ötesinde, ekosistemdeki bozulmanın yansımalarından birisidir." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan; "Önümüzdeki on yıl insanlığın kaderini tayin edecek. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri için biyolojik çeşitliliğin korunmasına ihtiyaç var." dedi.

İçinde hayatımızı devam ettirdiğimiz tabiat, atalarımızın bize bir mirası değil çocuklarımızın emanetidir.

"KOVID-19, ekosistemdeki bozulmanın yansımalarından birisidir"

İnsanlık olarak küresel ölçekte zorlu ve sancılı bir dönemden geçiyoruz. KOVID-19 salgını sağlık sorunu olmanın ötesinde, ekosistemdeki bozulmanın yansımalarından birisidir. Salgın aynı zamanda bizlere biyolojik çeşitliliği korumanın gelecek nesillere sağlıklı ve temiz bir dünya bırakmanın önemini de göstermiştir.

"ORMAN VARLIĞIMIZI 20.8 MİLYONDAN 23 MİLYONA ÇIKARDIK"

Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz. Orman varlığımızı 20.8 milyondan 23 milyona çıkardık.

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI ÇAĞRISI

Önümüzdeki on yıl insanlığın kaderini tayin edecektir. Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik yenilikçi etkili ve pratik projelere ihtiyacımız vardır. Bu alanda özel sektörün yatırım yapmasını teşvik etmeli, karşı karşıya kaldığımız sorunları birer fırsata çevirmeliyiz

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