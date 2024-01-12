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Başkan Erdoğan "En büyük tehlike" diyerek uyarmıştı... 'Dezenformasyon' küresel risk raporunda!
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12 Ocak 2024 Cuma 00:59:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 00:59:00

Başkan Erdoğan "En büyük tehlike" diyerek uyarmıştı... 'Dezenformasyon' küresel risk raporunda!

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan'ın dünya için en büyük tehlikelerden biri olarak ifade ettiği dezenformasyon, Dünya Ekonomik Forumu'nun küresel risk raporunda da en büyük tehdit olarak ilk sırada yer aldı.

Dünya Ekonomik Forumu'nun, 2024 Küresel Riskler Raporu'nda, dezenformasyon dünyayı tehdit eden en büyük risk olarak tanımlandı. Türkiye, dezenformasyon tehlikesine karşı mücadelede büyük çaba sarf ediyor. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi kurulduğu günden bu yana gerçekleri ortaya koyuyor.

Yeni çağın virüsü dezenformasyon, insanlığı tehdit ediyor.

Başkan Erdoğan'ın her platformda dikkati çektiği tehlike, uluslararası kuruluşların da yakın takibinde.

Başkan Erdoğan, dezenformasyon konusunda şu ifadelere yer vermişti:

"Dezenformasyonun demokrasiyi yozlaştıran, bireysel hak ve özgürlükleri hedef alan yıkıcı etkilerine karşı topyekün mücadele etmemiz gerekiyor."

İNSANLIĞI TEHDİT EDEN EN BÜYÜK RİSK

Bunun son örneği, Dünya Ekonomik Forumu'nca hazırlanan 2024 Küresel Riskler Raporu. Buna göre dezenformasyon, insanlığı tehdit eden en büyük 10 risk arasında ilk sırada.

Rapor, bin 400 risk uzmanı, politika belirleyiciler ve sektör liderlerinin görüşleri ile hazırlandı.

WEF-Avrupa Risk Yönetimi Lideri Carolina Klint, "ChatGPT gibi arayüzlerin veya daha büyük ölçekli yapay zeka modellerinin ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik içeriklerin kolay erişilebilirliğini düşünelim. Bu açıdan dezenformasyonun kısa vadede en büyük risk olarak sıralanması şaşırtıcı değil" dedi.

EN SIK KULLANILAN ARAÇ SOSYAL MEDYA

Yalan ve yanlış bilgiyi yaymada en sık kullanılan araç ise sosyal medya...

Türkiye, toplumun sinir uçlarını hedef alan dezenformasyon tehlikesine karşı mücadelede büyük çaba sarf ediyor.

DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞINA YENİ BİR BOYUT KAZANDIRILDI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dezenformasyonla mücadele konusundaki tutumunu şöyle anlatmıştı:

"Attığımız önemli adımlardan biri de dezenformasyonla mücadele noktasındaki kararlı tutumumuzdur. Dezenformasyonla mücadele konusunda oluşturmaya çalıştığımız kamuoyu farkındalığı dijital medya okuryazarlığına yeni ve kurumsal bir boyut kazandırmıştır."

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DOĞRU BİLGİYİ HEDEFLİYOR

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, doğru bilgiye ulaşmada önemli rol oynuyor. Kurulduğu günden bu yana asılsız iddiaları çürüterek, gerçeği ortaya koymak için çalışma yürütüyor.

Hedef, her alanda dezenformasyonun önüne geçilmesi ve doğru bilgiye ulaşılması.

Etiketler : dezenformasyon tehdidi dünya ekonomik forumu global risk raporu
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