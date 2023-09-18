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18 Eylül 2023 Pazartesi 00:12:00 - Güncelleme:18 Eylül 2023 Pazartesi 00:12:00

Başkan Erdoğan, Elon Musk'la görüştü: Tesla için Türkiye teklifi

Kaynak: İHA

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SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Türkevi'ne geldi. Başkan Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı kabulünde Tesla'nın yedinci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrı yaptı. Başkan Erdoğan, Musk'ı ayrıca İzmir'deki TEKNOFEST'e davet etti.

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere New York'taki Türkevi'ne geldi.

Başkan Erdoğan'ın ilerleyen dakikalarda Musk'ı kabul etti.

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Türkevi'nden ayrıldı.

Türkevi'ndeki görüşmede Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elon Musk'a "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını hediye etti.

Etiketler : BAŞKAN ERDOĞAN ELON MUSK TÜRKEVİ ABD
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