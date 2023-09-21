VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Emine Erdoğan'dan New York temaslarına ilişkin paylaşım
Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu dünya şampiyonu oldu
Kara Kuvvetlerine ait uçak organ nakli için havalandı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne galibiyetle başladı
İBB ve iştirak şirketi çalışanlarından Belediye-İş Sendikası önünde eylem
Bakan Fidan, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'le bir araya geldi
21 Eylül 2023 Perşembe 22:00:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 22:00:00

Başkan Erdoğan: Elon Musk, İzmir TEKNOFEST'e büyük ihtimalle gelecek

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Başkan Erdoğan, Elon Musk'ı İzmir TEKNOFEST'e davetiyle ilgili "Büyük ihtimalle gelecek. Yanında genel müdürü de vardı, ona talimatı verdi" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenen 78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ziyaretinde gazetecilere açıklama yaptı.

Gazetecilere New York'taki yoğun diplomasi trafiğiyle ilgili bilgi veren Erdoğan, Elon Musk ile görüşmesinin detaylarını paylaştı.

"Musk ile gerek Tesla'nın Türkiye'de yatırım yapması gerekse uzay çalışmalarında müşterek adım atma konularını görüştük. Arkadaşlarımızla bir çalışma inşallah yapacaklar. Ben kendisini İzmir TEKNOFEST'e davet ettim. İzmir TEKNOFEST'e de büyük ihtimalle gelecek. Yanında genel müdürü de vardı ona da talimatı verdi ve özellikle de Efes'e vurgu yaptı, 'Ben İzmir'in methini duydum ve İzmir TEKNOFEST'e katılmaya çalışacağım' dedi. Arkadaşlarımız da kendileriyle irtibat halinde olacaklar. İnşallah İzmir'e gelirse gençlerimizi çok çok cezbeden bir İzmir TEKNOFEST'i olur."

"ELON MUSK, TÜRKİYE'NİN İHA VE SİHA'LARINI BAŞARILI BULUYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'ın Türkiye'nin İHA ve SİHA'larını takip ettiğini ve başarılı bulduğunu anlattığını söyledi.

"Ülkemizin son yıllarda teknoloji alanında elde ettiği başarıların farkında ve bilincinde. Bu da yatırımlarını Türkiye'ye taşıması için itici güç olacaktır. Sadece Musk değil, bu konulardaki başarılarımızı artık bütün dünya takdir ediyor. Akıncımız, Kaanımız, Kızılelmamız, ATAK'tan Hürkuş'a varıncaya kadar her adım çok yakından izleniyor ve ses getiriyor. Sadece savunma sanayi sektöründe olanlar değil, ülkelerin halklarına varıncaya kadar attığımız adımların ne kadar ilgiyle izlendiğini görmek bizi memnun ediyor. Azerbaycan'da gerçekleştirilen TEKNOFEST'te yerli ve milli teknolojilerimizin ne kadar bilindiğini ve milletimizi gururlandırdığına şahit olduk."

"YAZDIĞIMIZ HER TESPİTİN ULUSLARARASI TOPLUM TARAFINDAN ANLAŞILACAĞINDAN EMİNİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk'a hediye edilen kitaplarla ilgili de şunları anlattı:

"Biz kendisine dört kitap hediye ettik. O koltuğunun altına iki tanesini sıkıştırabilmiş. 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' ve 'BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım' kitaplarımız elinde. Biliyorsunuz 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabımızda, 'Dünya Beşten Büyüktür' felsefesi ile yola çıkmış, dünyanın geleceğini etkileyecek alanlarda insanlığın kaderinin yalnız beş ülkenin insafına bırakılmasının doğru olmadığını vurgulamıştım. 'BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım' kitabımızda ise bizim neden BM reformu yapılmasını istediğimizi, somut gerekçeler ve önerilerin ışığında anlatıyoruz. Biz o kitaplara yazdığımız her tespitin, her önerinin kıymetinin uluslararası toplum tarafından anlaşılacağından eminiz. Biz tüm önerilerimizde ve adımlarımızda samimiyiz çünkü."

Etiketler : recep tayyip erdoğan elon musk teknofest iha siha
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Zerrin Özer efsanesi özlenmiş

Zerrin Özer efsanesi özlenmiş
Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor

Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor
Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak

Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak
Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım

Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım
Yeni projeye yeni kıyafetler

Yeni projeye yeni kıyafetler
Romantik yaz akşamı

Romantik yaz akşamı
Gemileri yakacak

Gemileri yakacak
Engelli hayranına jest yaptı

Engelli hayranına jest yaptı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX