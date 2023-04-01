Başkan Erdoğan Elazığ'a gidecek
Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak. Elazığlı depremzedelerle iftarda bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'tan bu yana ziyaret ettiği şehirlerde depremzedeler ile bir araya geliyor.
Erdoğan, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde "Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni"ne katılmış, ardından depremzedeler ile iftar yapmıştı.
DEPREMZEDELERLE İFTAR YAPACAK
Erdoğan, bugün de temel atma töreninin ardından Elazığlı depremzedelerle iftarda bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayı boyunca depremden etkilenen illere ziyaretini sürdürecek.
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