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18 Ekim 2021 Pazartesi 23:22:00 - Güncelleme:18 Ekim 2021 Pazartesi 23:22:00

Başkan Erdoğan edebiyatçı Nuri Pakdil'i andı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, edebiyatçı Nuri Pakdil'i vefatının 2. yılında rahmet ve hürmetle andı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın ve kültür dünyamızın unutulmayacak ismi, kalbi Kudüs aşkıyla yanıp tutuşan bir dava adamı olan merhum Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yad ediyorum. ifadesini kullandı.

Etiketler : başkan erdoğan Twitter hesabı Nuri Pakdil Kudüs
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