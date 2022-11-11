Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Semerkant'taki Türk Devletleri Teşkilatı 9.Zirvesi'nde, Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı 'Türk Dünyası Ali Nişanı' takdim edildi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarında n öne çıkanlar;

Teşkilatımızın uluslararası alandaki görünürlüğünün de arttığını memnuniyetle takip ediyorum

Türk dünyası bugün düne göre daha güçlüyüz. Aile meclisimiz geleceğe doğru emin adımlarla ilerleyen bir uluslararası teşkilata dönüşmüştür.

Görüyorum ki Kazakistan'da da aynı başarıyı sürdürmek ve bu başarıyla da geleceği yakalayacağız.

Bu mücadeleyi şuanda alt yapısıyla üst yapısıyla en güzel şekilde devam ettiren İlham Aliyev kardeşimi bu mücadele sırasında 2 yıldır neler başardığını, neleri ortaya koyduğunu görüyoruz. Oradaki törenlere katılmak suretiyle de neler yapıldığını görme imkanım oldu. Bir Türk olarak iftihar ettim. Bu kadar kısa sürede bu kadar başarı bizlere de bir gurur vesilesi oldu. Özbekistan'da da bütün fiziki alt yapı, üst yapıda da çok ciddi bir gelişim görüyoruz. Kazakistan'da sayın Tokayev ile yeni bir süre.

Avrupa Birliği, kapısında bizi 52 yıl süründürdüler. Hala aynı şeyi yapılıyor. Gereken cevabı vereceğiz.