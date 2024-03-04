VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan duyurdu: Türkiye dünyada 3'üncü!
DSÖ: Gazze'de çocukların açlıktan öldüğüne tanık olduk
Sağlık Bakanlığı'na personel alım sonuçları açıklandı
MEB'den 'başörtüsüne hakaret' soruşturması
BM Genel Kurul Başkanı Francis: Gazze'de durum korkunç, insafsız ve utanç verici
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na gönderme: Sosyal medya belediyeciliği bitecek
04 Mart 2024 Pazartesi 20:11:00 - Güncelleme:04 Mart 2024 Pazartesi 20:11:00

Başkan Erdoğan duyurdu: Türkiye dünyada 3'üncü!

ABONE OL

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin savunma sanayi ve havacılıktaki verilerini açıklayan Başkan Erdoğan, "Savunma sanayii ihracatında dünyadaki yerimize baktığımızda SİHA teknolojisinde dünyada ilk üçte, SİHA ihracatında ise zirvede yer alıyoruz. Bugüne kadar 50 ülke ile 770 adet insansız hava aracı için sözleşme imzaladık. Sadece geçtiğimiz yılın İHA ihracat tutarı, 1,8 milyar dolardır." dedi.

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama Türkiye'nin savunma sanayi ve havacılık alanındaki başarılarını ve 2023 yılına ilişkin verileri açıkladı.

"KAAN vesilesiyle savunma sanayiimizde geldiğimiz yer ülkemizde ve dünyada epeyce konuşuldu. Savunma sanayiinde geldiğimiz yer ADF'de de muhataplarımızın gündemindeydi." sözlerini kullanan Başkan Erdoğan, "Savunma sanayii ihracatında dünyadaki yerimize baktığımızda SİHA teknolojisinde düyada ilk üçte, SİHA ihracatında ise zirvede yer alıyoruz." diye konuştu.

SAVUNMA VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE YENİ İHRACAT REKORU

Bugüne kadar 50 ülke ile 770 adet insansız hava aracı için sözleşme imzalandığını belirten Başkan Erdoğan, "Sadece geçtiğimiz yılın İHA ihracat tutarı, 1,8 milyar dolardır. 2024 yılının ilk iki ayında savunma ve havacılık sektöründe 633 milyon dolarlık ihracat rakamıyla yeni bir rekor kırdık." ifadelerini kullandı.

Etiketler : savunma sanayii türkiye ihracat başkan erdoğan
Betül ‘Demir' gibi

Betül ‘Demir' gibi
Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi

Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi
Londra Moda Haftası'na Türk damgası

Londra Moda Haftası'na Türk damgası
Roman'ın hep yanında olmak istiyorum

Roman'ın hep yanında olmak istiyorum
Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali

Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali
Dedesi adına at yarışı düzenlendi

Dedesi adına at yarışı düzenlendi
Biten evliliği hakkında konuştu

Biten evliliği hakkında konuştu
Hayaldi, gerçek oldu

Hayaldi, gerçek oldu
‘Gidemem'e yeni yorum

‘Gidemem'e yeni yorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX