Başkan Erdoğan duyurdu: Türkiye dünyada 3'üncü!

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama Türkiye'nin savunma sanayi ve havacılık alanındaki başarılarını ve 2023 yılına ilişkin verileri açıkladı.

"KAAN vesilesiyle savunma sanayiimizde geldiğimiz yer ülkemizde ve dünyada epeyce konuşuldu. Savunma sanayiinde geldiğimiz yer ADF'de de muhataplarımızın gündemindeydi." sözlerini kullanan Başkan Erdoğan, "Savunma sanayii ihracatında dünyadaki yerimize baktığımızda SİHA teknolojisinde düyada ilk üçte, SİHA ihracatında ise zirvede yer alıyoruz." diye konuştu.

SAVUNMA VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE YENİ İHRACAT REKORU

Bugüne kadar 50 ülke ile 770 adet insansız hava aracı için sözleşme imzalandığını belirten Başkan Erdoğan, "Sadece geçtiğimiz yılın İHA ihracat tutarı, 1,8 milyar dolardır. 2024 yılının ilk iki ayında savunma ve havacılık sektöründe 633 milyon dolarlık ihracat rakamıyla yeni bir rekor kırdık." ifadelerini kullandı.