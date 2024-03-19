Başkan Erdoğan duyurdu: Bayram tatili 9 gün oldu
Başkan Erdoğan, Şoför Esnafları ile İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Ramazan Bayramı tatili ile ilgili, " Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şoför Esnafları ile İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları; İstanbul'un toplam raylı sistem ağı uzunluğunu 362 kilometreye çıkardık.
Kuzey Irak'ta yürüttüğümüz operasyonda şehit olan 1 askerimize Allah'tan rahmet, yaralanan 4 askerimize de acil şifalar diliyorum.
Yol medeniyettir düsturuyla gece gündüz çalışarak ülkemizi ulaştırma alanında dünyada parmakla gösterilen bir yere taşıdık.
Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum.
#SONDAKİKA Başkan Erdoğan: Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum https://t.co/sHv6PtVn3i pic.twitter.com/JPPSLMo3gG— Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 19, 2024
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