VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM: Gazze'de yardım dağıtımına ilişkin kısıtlamalar sürüyor
Başkan Erdoğan duyurdu: Bayram tatili 9 gün oldu
Bölgede tansiyon yükseliyor: Husiler'den İsrail'e roketli saldırı!
İsrail vahşeti boyut atladı: Gazze'de 14 bin Filistinli çocuk şehit oldu
Putin'den, Ukrayna'ya "Batı'nın talimatıyla terör yöntemlerine başvurduğu" suçlaması
Netanyahu: İsrail'deki hizipler Refah'taki operasyonu engellemek için ABD'yle iş birliği yapıyor
19 Mart 2024 Salı 20:21:00 - Güncelleme:19 Mart 2024 Salı 20:21:00

Başkan Erdoğan duyurdu: Bayram tatili 9 gün oldu

ABONE OL

Başkan Erdoğan, Şoför Esnafları ile İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Ramazan Bayramı tatili ile ilgili, " Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şoför Esnafları ile İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

İstanbul'un toplam raylı sistem ağı uzunluğunu 362 kilometreye çıkardık.

Kuzey Irak'ta yürüttüğümüz operasyonda şehit olan 1 askerimize Allah'tan rahmet, yaralanan 4 askerimize de acil şifalar diliyorum.

Yol medeniyettir düsturuyla gece gündüz çalışarak ülkemizi ulaştırma alanında dünyada parmakla gösterilen bir yere taşıdık.

Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum.

Etiketler : Başkan Erdoğan iftar ankara
Paris Fashion Week'te bir Türk

Paris Fashion Week'te bir Türk
'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım

'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım
Tiyatro hiçbir zaman ölmez

Tiyatro hiçbir zaman ölmez
Süper star bayramda yine sahnede

Süper star bayramda yine sahnede
Yapımcılar kitabın peşinde

Yapımcılar kitabın peşinde
Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor

Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor
25 yıldır şarkı söylüyorum

25 yıldır şarkı söylüyorum
Serhat Şahin, bir milyonu aştı

Serhat Şahin, bir milyonu aştı
Kızı için gün sayıyor

Kızı için gün sayıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX