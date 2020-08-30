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30 Ağustos 2020 Pazar 17:59:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2020 Pazar 18:18:00

Başkan Erdoğan duyurdu: Artık yerli ve milli teknolojilerle uzay ligindeyiz

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 'Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan milli bayramlar üzerinden bölücülük yapanlara çok sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Milli teknolojilerle fırlattığımız ilk yerli roketimiz 130 km sınırına çıkarak uzay sınırı kabul edilen 100 km sınırını aştı. Böylece Türkiye kendi teknolojileriyle uzaya ilk adımını attı. Artık yerli ve milli teknolojilerle uzay ligindeyiz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Ortak değerlerimiz arasında bölücülük yapanlar tarihimizin bir bölümünün arkasına saklanarak diğerlerini kötüleyenler Gazi Mustafa Kemal’in hizmetlerini anlatmak için başkalarına kin kusanlar bu ülkeyle bağını koparmış zavallılardır." dedi

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İnsanlarımızı birbirine düşürmek isteyenler, bu ülkenin topraklarına nifak tohumu ekenler, gereken cevabı yine milletimizden alacaktır. Her konuyu istismar aracı haline getirenlerin 30 Ağustos gibi, Cumhuriyet, millet, memleket gibi bir dertlerinin olmadığının farkındayız.

ZAFERLER İŞTE BU ESERLERLE KUTLANIR

Zaferler işte bu eserlerle kutlanır, lafla değil. Zafer diye kararlılığınız varsa bu eserleri dikersiniz. Daha ileri eserleri de yapacağız. Devletlerin caydırıcı savunma sanayisine sahip olması gerekir. Kritik projeler dönemin vizyonsuz yöneticileri tarafından sabote edildi. Türkiye savunma sanayisinde dışa mahkum edildi.

Sakarya'daki tank palet fabrikamızı diline dolayanlar, bu ülkeyi 2002'ye kadar yüzde 70 oranında dışa bağımlı hale getirenlerdir. Son 18 senede kayıpları telafi edip ülkemizi zirveye taşımanın mücadelesini verdik. Kendi imkanlarımızla üretebileceğimiz hiçbir ürünü dışarıdan almadık. Son 5 senede 350 civarında proje başlattık.

ATMACA'YI YIL SONUNDA TSK ENVANTERİNE KATACAĞIZ

Atmaca roketi inşallah yıl sonunda TSK envanterine katacağız. Atmaca’nın geliştirilmesinde emeği olan Savunma Sanayi başkanlığımızı ve Roketsan’ı tebrik ediyorum.

Mikro uydu fırlatma projesi en kritik çalışmalar arsında yer alıyor. Bu proje ile 100 kg ve altındaki mikro uydularımızı alçak dünya yörüngesine yerleştirebileceğiz.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLERLE UZAY LİGİNDEYİZ

Yerli uydumuz uzaya fırlatıldığında ülkemize güvenli bilgi akışı sağlayacak.

Milli teknolojilerle fırlattığımız ilk yerli roketimiz 130 km sınırına çıkarak uzay sınırı kabul edilen 100 km sınırını aştı. Böylece Türkiye kendi teknolojileriyle uzaya ilk adımını attı.

Artık yerli ve milli teknolojilerle uzay ligindeyiz.

ASKERLERİMİZİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK

Bayraktar TB2 SİHA'nın lazer işaretlemesini yaptığı hedef, lazer güdümlü 230 milimetre füze sistemi tarafından vuruldu. Bu yeni gelişme bilhassa cephedeki askerlerimizin gücüne güç katacak.

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