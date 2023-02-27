"Dünyada böyle felaket yaşayıp kısa sürede toparlanan ülke yok"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, "Dünyada bu kadar geniş alanda, çok nüfusun etkilendiği büyük felakete maruz kalıp da bizim kadar hızlı toparlanabilecek bir başka ülke olmamıştır." dedi.

Başkan Erdoğan, "Ölenleri geri getirmek elimizde değildir. Kalanların yaralarını sarmak, yıkılanların yerine yenisini yapmak elimizdedir. Adıyaman'da ilçeleriyle birlikte 50 bin konut ve köyevi yapacağız." ifadelerini kullandı.



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