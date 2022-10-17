17 Ekim 2022 Pazartesi 17:55:00 - Güncelleme:17 Ekim 2022 Pazartesi 17:55:00
Başkan Erdoğan, Dünya Süryani Katolik Patriği ve heyetini kabul etti
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Süryani Katolik Patriği Mor İgnatius Yusuf III. Yunan ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.
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