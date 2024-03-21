Başkan Erdoğan, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımında bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle, dünyamızı güzelleştiren özel gereksinimli yavrularımızı gözlerinden öpüyor, değerli ailelerine, fedakar anne ve babalarına selamlarımı iletiyorum. İyi ki varsınız..." ifadesini kullandı.
21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle dünyamızı güzelleştiren özel gereksinimli yavrularımızı gözlerinden öpüyor; değerli ailelerine, fedakâr anne ve babalarına selamlarımı iletiyorum. İyi ki varsınız... pic.twitter.com/lWswDhNxNX— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 21, 2024
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