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Başkan Erdoğan, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımında bulundu
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21 Mart 2024 Perşembe 22:34:00 - Güncelleme:21 Mart 2024 Perşembe 22:34:00

Başkan Erdoğan, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımında bulundu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle, dünyamızı güzelleştiren özel gereksinimli yavrularımızı gözlerinden öpüyor, değerli ailelerine, fedakar anne ve babalarına selamlarımı iletiyorum. İyi ki varsınız..." ifadesini kullandı.

Etiketler : Başkan Erdoğan Down sendromu 21 Mart
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