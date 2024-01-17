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17 Ocak 2024 Çarşamba 18:05:00 - Güncelleme:17 Ocak 2024 Çarşamba 18:05:00

Başkan Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı kabul etti

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.

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Etiketler : Erdoğan Aksakal DSP
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